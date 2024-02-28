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Весенняя жара — в Укргидрометцентре рассказали, где завтра температура вырастет до +20 °C

28 февраля 2024 20:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 февраля, от Укргидрометцентра
Люди в Киеве. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине завтра, 29 февраля, будет с переменной облачностью, однако осадков не предполагается. В некоторых областях ожидается значительное повышение температуры воздуха до +20 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Синоптики рассказали, что ночью и утром в западных областях и южной части местами туман.

Ветер юго-восточный, южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в западных областях ночью -1...+4°C, днем +10...+15°C, а на Закарпатье до +19°C.

На остальной территории ночью -1...+1°C, днем +6...+11°C. На крайнем юге Украины ожидается +14 °C.

Прогноз погоды в Украине на 29 февраля
Прогноз погоды в Украине на 29 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Погода по Киевской области

В столичном регионе ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • по области ночью -2...+1 °C, днем +6...+11 °C;
  • в Киеве ночью -2...+3°C, днем +6...+11°C.

Напомним, на этой неделе в Украину придет весенняя погода, без существенных осадков. На большинстве территории температура воздуха может достигать отметки почти в +20 °C.

Добавим, на Солнце недавно были зафиксированы две сильные вспышки. Астрономы отнесли их к мощнейшей категории X.

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