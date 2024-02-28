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Весняна спека — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра температура зросте до +20 °C

28 лютого 2024 20:06
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на завтра, 29 лютого, від Укргідрометцентру
Люди в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні завтра, 29 лютого, буде з мінливою хмарністю, однак опадів не передбачається. У деяких областях очікується значне підвищення температури повітря до +20 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди в Україні на завтра

Синоптики розповіли, що вночі та зранку в західних областях та південній частині місцями туман.

Вітер південно-східний, південний, 5-10 м/с.

Температура повітря у західних областях вночі -1...+4 °C, вдень +10...+15 °C, а на Закарпатті до +19 °C. 

На решті території вночі -1...+1 °C, вдень +6...+11 °C. На крайньому півдні України очікується до +14 °C.

Прогноз погоди в Україні на 29 лютого
Прогноз погоди в Україні на 29 лютого. Фото: Укргідрометцентр

Погода по Київській області

У столичному регіоні очікується мінлива хмарність. Опадів не буде. 

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • по області вночі -2...+1 °C, вдень +6...+11 °C;
  • у Києві вночі -2...+3 °C, вдень +6...+11 °C.

Нагадаємо, цього тижня в Україну прийде весняна погода, без істотних опадів. На більшості території температура повітря може сягнути позначки у майже +20 °C.

Додамо, на Сонці нещодавно було зафіксовано два сильні спалахи. Астрономи віднесли їх до найпотужнішої категорії X.

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