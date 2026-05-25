Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды в Украине на завтра

Ветер будет сбивать с ног: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 23:56
Прогноз погоды в Украине на завтра 26 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко
Парень с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 26 мая, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, местами прогнозируется кратковременный дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что днем небольшой кратковременный дождь возможен в северных, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы до 20 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня
Погода в Украине 26 мая. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье до +30 °С. На востоке и северо-востоке +17...+22 °С.

Кроме того, Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Читайте также:
Погода в Україні 26 травня
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине. Фото: Укргидрометцентр

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на завтра от синоптика Диденко

В Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях в течение дня ожидается +17...+19 °С. В Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье будет +25...+28 °С. В большинстве западных областей +23...+26 °С, на остальной территории +20...+24 °С.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня
Погода в Украине 26 мая. Фото: Meteopost

Диденко предупредила о порывистом, а порой даже сильном, северо-западном ветре.

Дожди вероятны на востоке, севере и вечером в центральных областях и в Запорожье. На большинстве территории юга и в западных областях будет сухая погода.

В Киеве завтра предполагается порывистый северо-западный ветер. Большую часть суток без существенных осадков, но дождь вероятен вечером. Температура воздуха составит +22...+23 °С.

"Уже с середины недели температура воздуха снизится на несколько градусов, а периодические дожди пока неплохо себя будут чувствовать в Украине", — отметила Диденко.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog, погода в Украине в течение этой недели ожидается с похолоданием. Синоптики также предупредили о дождях и ветре.

Ранее председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко сообщила, что в Украине стремительно сокращаются водные ресурсы из-за климатических изменений.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации