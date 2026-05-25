Прогноз погоды в Украине на завтра 26 мая от Укргидрометцентра и синоптика Диденко

Погода в Украине завтра, 26 мая, ожидается с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, местами прогнозируется кратковременный дождь.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 26 мая от Укргидрометцентра

Синоптики отмечают, что днем небольшой кратковременный дождь возможен в северных, восточных, Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, а днем в Украине, кроме Закарпатья, порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью +11...+16 °С, днем +21...+26 °С, на Закарпатье до +30 °С. На востоке и северо-востоке +17...+22 °С.

Кроме того, Укргидрометцентр объявил первый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на завтра от синоптика Диденко

В Сумской, Черниговской, Харьковской и Полтавской областях в течение дня ожидается +17...+19 °С. В Одесской, Николаевской, Черновицкой областях и на Закарпатье будет +25...+28 °С. В большинстве западных областей +23...+26 °С, на остальной территории +20...+24 °С.

Диденко предупредила о порывистом, а порой даже сильном, северо-западном ветре.

Дожди вероятны на востоке, севере и вечером в центральных областях и в Запорожье. На большинстве территории юга и в западных областях будет сухая погода.

В Киеве завтра предполагается порывистый северо-западный ветер. Большую часть суток без существенных осадков, но дождь вероятен вечером. Температура воздуха составит +22...+23 °С.

"Уже с середины недели температура воздуха снизится на несколько градусов, а периодические дожди пока неплохо себя будут чувствовать в Украине", — отметила Диденко.

