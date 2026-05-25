Головна Погода Вітер збиватиме з ніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Вітер збиватиме з ніг: прогноз погоди в Україні на завтра

Дата публікації: 25 травня 2026 23:56
Прогноз погоди в Україні на завтра 26 травня від Укргідрометцентру та синоптика Діденко
Хлопець з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 26 травня, очікується з мінливою хмарністю. Синоптики попереджають про сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду. Крім того, місцями прогнозується короткочасний дощ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Прогноз погоди в Україні на 26 травня від Укргідрометцентру

Синоптики зазначають, що вдень невеликий короткочасний дощ можливий в північних, східних, Черкаській, Полтавській та Дніпропетровській областях. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви до 20 метрів на секунду.

Погода в Україні 26 травня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі +11...+16 °С, вдень +21...+26 °С, на Закарпатті до +30 °С. На сході та північному сході +17...+22 °С.

Крім того, Укргідрометцентр оголосив перший рівень небезпечності через сильні пориви вітру.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища по Україні. Фото: Укргідрометцентр

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на завтра від синоптика Діденко

На Сумщині, Чернігівщині, Харківщині та Полтавщині протягом дня очікується +17...+19 °С. На Одещині, Миколаївщині, у Чернівецькій області та на Закарпатті буде +25...+28 °С. У більшості західних областей +23...+26 °С, на решті території +20...+24 °С.

Погода в Україні 26 травня. Фото: Meteopost

Діденко попередила про рвучкий, а часом навіть сильний, північно-західний вітер. 

Дощі ймовірні на сході, півночі та ввечері у центральних областях і на Запоріжжі. На більшості території півдня та в західних областях буде суха погода.

У Києві завтра передбачається поривчастий північно-західний вітер. Більшу частину доби без істотних опадів, але дощ ймовірний ввечері. Температура повітря становитиме +22...+23 °С

"Вже із середини тижня температура повітря знизиться на декілька градусів, а періодичні дощі поки що непогано себе почуватимуть в Україні", — зазначила Діденко.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog, погода в Україні упродовж цього тижня очікується з похолоданням. Синоптики також попередили про дощі та вітер.

Раніше голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко повідомила, що в Україні стрімко скорочуються водні ресурси через кліматичні зміни.

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
