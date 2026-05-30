Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Вспышки класса С и М на Солнце: прогноз магнитных бурь для метеозависимых

Вспышки класса С и М на Солнце: прогноз магнитных бурь для метеозависимых

Ua ru
Дата публикации 30 мая 2026 11:38
Вспышки класса С и М на Солнце: прогноз магнитных бурь для метеозависимых
Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: mejorconsalud.as.com, 1tv.com.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Магнитные бури сегодня 30 мая не прогнозируются. За сутки солнечная активность была низкой и сопровождалась тремя вспышками класса С и одна — М1,1. Астросиноптики ожидают, что активность на Солнце будет оставаться низкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури сегодня 30 мая — прогноз

Сегодня ожидается, что геомагнитное поле Земли будет находиться на уровнях от тихого до нестабильного, а солнечная активность будет низкой с возможными вспышками М-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — напоминают астросиноптики.

Солнечная активность на 30 мая:

Читайте также:
  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 51
Вспышки класса С и М на Солнце: прогноз магнитных бурь для метеозависимых - фото 1
Прогноз магнитных бурь 24 мая-1 июня от Meteoagent. Фото: скриншот

Согласно прогнозу астросиноптиков от Meteoagent, на Солнце зафиксировали слабую вспышку С1 — обычно этот класс не вызывает значительных последствий для Земли. К-индекс будет на уровне 4.2, что свидетельствует об очень слабой геомагнитной активности. В то же время астросиноптики указывают на высокий уровень резонанса Шумана, однако стоит отметить, что научных доказательств о влиянии этого явления на людей нет.

Какие симптомы влияния магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — объясняют специалисты.

Таким образом метеозависимые могут чувствовать:

  • снижение сердечного ритма, что свидетельствует о повышенной нагрузке на сердце и может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний;
  • повышение уровня тревожности, раздражительности;
  • нарушение сна, усталость или снижение концентрации внимания, ведь изменения в магнитном поле могут иметь влияние на циркадные ритмы;
  • рост риска тромбообразования из-за увеличения концентрации тромбоцитов и фибриногена.

Отметим, что наука еще не до конца изучила влияние магнитных бурь на человеческое здоровье, однако исследования подтверждают возможное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Новини.LIVE сообщали, что сегодня в Украине погода будет дождливой. Укргидрометцентр предупреждает о грозах на юге и востоке, а также сильном ветре на остальной территории страны. В то же время днем сегодня ожидается до +16 °C, теплее будет на западе, где прогнозируют температуру воздуха до +22 °C.

Также мы писали со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, что последние дни мая 30-31 будут прохладными. Кое-где днем минимальная температура воздуха не будет превышать +10 °C.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Солнце магнитные бури метеозависимость
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации