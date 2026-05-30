Вспышки класса С и М на Солнце: прогноз магнитных бурь для метеозависимых

Девушка страдает от воздействия магнитных бурь. Фото: mejorconsalud.as.com, 1tv.com.ua. Коллаж: Новини.LIVE

Магнитные бури сегодня 30 мая не прогнозируются. За сутки солнечная активность была низкой и сопровождалась тремя вспышками класса С и одна — М1,1. Астросиноптики ожидают, что активность на Солнце будет оставаться низкой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури сегодня 30 мая — прогноз

Сегодня ожидается, что геомагнитное поле Земли будет находиться на уровнях от тихого до нестабильного, а солнечная активность будет низкой с возможными вспышками М-класса.

"Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм", — напоминают астросиноптики.

Солнечная активность на 30 мая:

Читайте также:

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 51

Прогноз магнитных бурь 24 мая-1 июня от Meteoagent. Фото: скриншот

Согласно прогнозу астросиноптиков от Meteoagent, на Солнце зафиксировали слабую вспышку С1 — обычно этот класс не вызывает значительных последствий для Земли. К-индекс будет на уровне 4.2, что свидетельствует об очень слабой геомагнитной активности. В то же время астросиноптики указывают на высокий уровень резонанса Шумана, однако стоит отметить, что научных доказательств о влиянии этого явления на людей нет.

Какие симптомы влияния магнитных бурь

"Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям", — объясняют специалисты.

Таким образом метеозависимые могут чувствовать:

снижение сердечного ритма , что свидетельствует о повышенной нагрузке на сердце и может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний;

, что свидетельствует о повышенной нагрузке на сердце и может быть связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний; повышение уровня тревожности, раздражительности ;

; нарушение сна, усталость или снижение концентрации внимания , ведь изменения в магнитном поле могут иметь влияние на циркадные ритмы;

, ведь изменения в магнитном поле могут иметь влияние на циркадные ритмы; рост риска тромбообразования из-за увеличения концентрации тромбоцитов и фибриногена.

Отметим, что наука еще не до конца изучила влияние магнитных бурь на человеческое здоровье, однако исследования подтверждают возможное влияние на сердечно-сосудистую и нервную системы.

Новини.LIVE сообщали, что сегодня в Украине погода будет дождливой. Укргидрометцентр предупреждает о грозах на юге и востоке, а также сильном ветре на остальной территории страны. В то же время днем сегодня ожидается до +16 °C, теплее будет на западе, где прогнозируют температуру воздуха до +22 °C.

Также мы писали со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко, что последние дни мая 30-31 будут прохладными. Кое-где днем минимальная температура воздуха не будет превышать +10 °C.