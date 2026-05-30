Спалахи класу С та М на Сонці: прогноз магнітних бур для метеозалежних

Дівчина страждає від впливу магнітних бур.

Магнітні бурі сьогодні 30 травня не прогнозуються. За добу сонячна активність була низькою і супроводжувалась трьома спалахами класу С та один — М1,1. Астросиноптики очікують, що активність на Сонці залишатиметься низькою.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Магнітні бурі сьогодні 30 травня — прогноз

Сьогодні очікується, що геомагнітне поле Землі перебуватиме на рівнях від тихого до нестабільного, а сонячна активність буде низькою із можливими спалахами М-класу.

"Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм", — нагадують астросиноптики.

Сонячна активність на 30 травня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 51

Прогноз магнітних бур 24 травня—1 червня від Meteoagent. Фото: скриншот

Згідно з прогнозом астросиноптиків від Meteoagent, на Сонці зафіксували слабкий спалах С1 — зазвичай цей клас не спричиняє значних наслідків для Землі. К-індекс буде на рівні 4.2, що свідчить про дуже слабку геомагнітну активність. Водночас астросиноптики вказують на високий рівень резонансу Шумана, однак варто зазначити, що наукових доказів щодо впливу цього явища на людей немає.

Які симптоми впливу магнітних бур

"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", — пояснюють фахівці.

Таким чином метеозалежні можуть відчувати:

зниження серцевого ритму , що свідчить про підвищене навантаження на серце й може бути пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань;

, що свідчить про підвищене навантаження на серце й може бути пов'язане з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань; підвищення рівня тривожності, дратівливості ;

; порушення сну, втому чи зниження концентрації уваги , адже зміни в магнітному полі можуть мати вплив на циркадні ритми;

, адже зміни в магнітному полі можуть мати вплив на циркадні ритми; зростання ризику тромбоутворення через збільшення концентрації тромбоцитів та фібриногену.

Зазначимо, що наука ще не до кінця вивчила вплив магнітних бур на людське здоров'я, проте дослідження підтверджують можливий вплив на серцево-судинну та нервову системи.

