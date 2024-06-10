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Духота с молниями — синоптики предупредили о масштабных ливнях с грозами

10 июня 2024 19:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве завтра, 11 июня
Подростки убегают от ливня. Фото иллюстративное: УНИАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине во вторник, 11 июня, будет дождливая и жаркая. Несмотря на переменную облачность с прояснениями, в отдельных регионах температура воздуха превысит 30°С.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Завтра, по словам синоптиков, в Украине облачно с прояснениями. По всей территории, кроме востока и юго-востока, — кратковременные дожди с грозами, днем в отдельных районах град и шквалы, скорость порывов ветра 15-20 м/с.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +15...+20°С, днем +25...+30°С. На юге и востоке страны воздух прогреется до +34°С, на западе — +21...+26°С.

Духота с молниями — синоптики предупредили о масштабных ливнях с грозами - фото 2
Погода и предупреждение о непогоде в Киеве и области. Источник: Укргидрометцентр

В Киевской области завтра пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15...+20°С, днем +25...+30°С.

В Киеве ночью +18...+20°С, днем +26...+28°С, дождь.

Напомним, ранее в Киевской области зафиксировали смерч, а в Тернополе молния попала в жилой дом.

Также мы сообщали о том, что в конце года новый климатический феномен принесет похолодание во многих странах мира.

Укргидрометцентр
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