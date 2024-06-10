Погода в Україні та Києві завтра, 11 червня

Підлітки тікають від зливи. Фото ілюстративне: УНІАН

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде дощовою та спекотною. Попри мінливу хмарність з проясненнями, в окремих регіонах температура повітря перевищить за 30°С.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра, за словами синоптиків, в Україні очікується хмарно з проясненнями. По всій території, крім сходу та південного сходу, — короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали, швидкість поривів вітру 15-20 м/с.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20°С, вдень +25...+30°С. На півдні та сході країни повітря прогріється до +34°С, на заході — +21...+26°С.

Погода та попередження про негоду у Києві та області. Джерело: Укргідрометцентр

У Київській області завтра пройдуть короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20°С, вдень +25...+30°С.

У Києві вночі +18...+20°С, вдень +26...+28°С, дощ.

Нагадаємо, раніше у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок.

А також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.