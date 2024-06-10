Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Задуха з блискавками — синоптики попередили про масштабні зливи з грозами arrow

Задуха з блискавками — синоптики попередили про масштабні зливи з грозами

10 червня 2024 19:39
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві завтра, 11 червня
Підлітки тікають від зливи. Фото ілюстративне: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде дощовою та спекотною. Попри мінливу хмарність з проясненнями, в окремих регіонах температура повітря перевищить за 30°С.

Про це інформує Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні та Києві 11 червня

прогноз погоди 11 червня
Погода в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра, за словами синоптиків, в Україні очікується хмарно з проясненнями. По всій території, крім сходу та південного сходу, —  короткочасні дощі з грозами, вдень в окремих районах град та шквали, швидкість поривів вітру 15-20 м/с. 

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20°С, вдень +25...+30°С. На півдні та сході країни повітря прогріється до +34°С, на заході — +21...+26°С.

погода в києві 11 червня
Погода та попередження про негоду у Києві та області. Джерело: Укргідрометцентр

У Київській області завтра пройдуть короткочасні дощі з  грозами, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +15...+20°С, вдень +25...+30°С.

У Києві вночі +18...+20°С, вдень +26...+28°С, дощ.

Нагадаємо, раніше у Київській області зафіксували смерч, а в Тернополі блискавка влучила в житловий будинок

А також ми повідомляли про те, що наприкінці року новий кліматичний феномен принесе похолодання в багатьох країнах світу.

Укргідрометцентр
погода
прогноз погоди
погода в Україні
вітер
Україна
град
дощ
спека

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

9 червня 2024

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

28 травня 2024

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня