Заморозки и дожди: прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине 29 апреля сохранится прохладная и неустойчивая погода. В большинстве регионов ожидаются осадки, местами возможен мокрый снег. Температура останется ниже весенних норм, а ночью снова прогнозируются заморозки.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Прогноз погоды в Украине на 29 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Погода в Украине 29 апреля от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду по стране будет переменная облачность. Ночью существенных осадков не прогнозируют, однако днем в части регионов пройдет небольшой дождь.

Ветер будет преобладать северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью снизится до 0...-3 °C, в южных областях ожидается +1...+6 °C.

Днем воздух прогреется до +6...+11 °C, на Закарпатье — до +14 °C, на юге — до +9...+14 °C. Также на поверхности почвы местами возможны заморозки 0...-3 °C.

Читайте также:

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода в Украине на 29 апреля от синоптика Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 29 апреля в Украине будет довольно прохладно как для весны. Ночью снова прогнозируются заморозки, а днем температура воздуха составит преимущественно +7...+10 °C, на юге и юго-востоке — +9...+13 °C.

Карта температур: Наталка Диденко/Facebook

Осадки возможны практически во всех регионах. На севере и западе местами пройдет дождь, местами с мокрым снегом. Ветер северо-западный, в основном слабый или умеренный, без штормовых порывов.

В Киеве ожидаются ночью заморозки, днем будет около +7...+9 °C, местами небольшой дождь и возможен мокрый снег.

Скриншот сообщения Наталки Диденко/Facebook

