Погода Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Заморозки та дощі: прогноз погоди в Україні на 29 квітня

Дата публікації: 28 квітня 2026 23:59
Люди йдуть містом з парасольками під час дощу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні 29 квітня утримається прохолодна та нестійка погода. У більшості регіонів очікуються опади, місцями можливий мокрий сніг. Температура залишиться нижчою за весняні норми, а вночі знову прогнозуються заморозки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 29 квітня
Прогноз погоди в Україні на 29 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Погода в Україні 29 квітня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу по країні буде мінлива хмарність. Уночі істотних опадів не прогнозують, проте вдень у частині регіонів пройде невеликий дощ.

Вітер переважатиме північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с. Температура вночі знизиться до 0…-3 °C, у південних областях очікується +1…+6 °C.

Вдень повітря прогріється до +6…+11 °C, на Закарпатті — до +14 °C, на півдні — до +9…+14 °C. Також на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки 0…-3 °C.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Погода в Україні на 29 квітня від синоптика Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 29 квітня в Україні буде доволі прохолодно як для весни. Вночі знову прогнозуються заморозки, а вдень температура повітря становитиме переважно +7…+10 °C, на півдні та південному сході — +9…+13 °C.

Погода в Україні 29 квітня
Карта температур: Наталка Діденко/Facebook

Опади можливі практично в усіх регіонах. На півночі та заході місцями пройде дощ, подекуди з мокрим снігом. Вітер північно-західний, здебільшого слабкий або помірний, без штормових поривів.

У Києві очікуються вночі заморозки, вдень буде близько +7…+9 °C, місцями невеликий дощ і можливий мокрий сніг.

null
Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що на початку травня в Україні очікується різка зміна погоди, синоптики прогнозують потепління. Холод, вітер і заморозки поступово відступлять від більшості регіонів. У перші дні місяця буде переважно сухо, а температура почне підвищуватися.

Новини.LIVE також писали, що 29 квітня в Україні збережеться холодна погода. У середу вночі очікуються заморозки, а вдень буде прохолодно. У деяких регіонах також можливий мокрий сніг, хоча вітер стане слабшим і помірним.

Альбіна Зарічна - Редактор
