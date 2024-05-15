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Заморозки не отступают — в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра резко упадет температура

15 мая 2024 22:43
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине на 16 мая от Укргидрометцентра.
Люди гуляют по улице. Фото: Вечерний Киев, Борис Корпусенко
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В Украине в четверг, 16 мая, ожидается прохладная погода. Днем температура воздуха колеблется от +13 °C до +18 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре в среду, 15 мая.

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Погода в Украине 16 мая

Согласно прогнозу погоды, в Украине ожидается переменная облачность. Синоптики предупреждают о небольших кратковременных дождях в юго-восточной части, а в других регионах осадков не предусматривают. Ветер будет северо-восточный и восточный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+9 °C, но в большинстве западных, северных и Винницкой областях температура +1..+6 °C. На поверхности почвы возможны заморозки 0...+5 °C. Днем температура по всей Украине ожидается +13...+18 °C, в Закарпатье до +20 °С.

Заморозки не отступают - в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра резко упадет температура - фото 1
Погода в Украине 16 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В Киевской области 16 мая ожидается переменная облачность, без осадков.

Присутствует северо-восточный ветер, 5-10 м/с.

Ночью температура воздуха будет +1...+6 °C, а днем +13...+18 °C. На поверхности почвы ожидаются заморозки 0...+5 °C.

В самом же Киеве ночью передают о +4...+6 °C, а днем +15...+17 °C.

Заморозки не отступают - в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра резко упадет температура - фото 2
Прогноз по Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Опасные гидрологические явления по Украине

В течение 14-17 мая в результате удержания уровней воды на высоких отметках будет продолжаться затопление некоторых территорий.

На Десне и ее притоке г. Снов произойдет затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском, Черниговском районах (І уровень опасности, желтый). В Корюковском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

На Верхнем Днепре (в пределах страны) передают о затоплении поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности — оранжевый).

В низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук будет продолжаться повышение уровней воды на 0,1-0,5 метров над текущими уровнями с затоплением пониженных речных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий ряда приречных територий в Одесском районе Одесской области, вследствие добегания паводковой волны с зарубежного участка.


В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения г. Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях. Зафиксирован III уровень опасности — коричневый.

Заморозки не отступают - в Укргидрометцентре назвали регионы, где завтра резко упадет температура - фото 3
Карта опасных гидрологических явлений по Украине. Фото: Укргидрометцентр

Пожарная опасность по Украине

В большинстве западных, центральных, восточных, Киевской, Одесской областях предупреждают о пожарной опасности 15-17 мая. В Николаевской, Сумской и Черниговской областях чрезвычайный уровень пожарной опасности передается 16-17 мая.

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Карта пожарной угрозы по Украине. Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Напомним, что погода в Украине 16 мая будет неустойчивой, однако ожидается потепление. Периодические будут идти дожди, которые будут выпадать неравномерно.

Также мы рассказывали, когда в Украине можно будет увидеть солнечное затмение и чем это явление будет уникальным.

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