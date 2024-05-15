Прогноз погоди в Україні на 16 травня від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицею. Фото: Вечірній Київ, Борис Корпусенко

В Україні у четвер, 16 травня, очікується прохолодна погода. Вдень температура повітря коливатиметься від +13 °C до +18 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у середу, 15 травня.

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Згідно із прогнозом погоди, в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики попереджають про невеликі короткочасні дощі у південно-східній частині, у інших регіонах опадів не передбачають. Вітер буде північно-східний та східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря коливатиметься у межах +4...+9°C, але у більшості західних, північних і у Вінницькій областях передають про температура +1..+6°C. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0...+5 °C. Вдень температура по всій Україні очікується +13...+18 °C, на Закарпатті до +20°С.

Погода в Україні 16 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на Київщині

На Київщині 16 травня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Буде присутній північно-східний вітер, 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +1...+6 °C, а вдень +13...+18°C. На поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...+5 °C.

У самому ж Києві вночі передають про +4...+6 °C, а вдень +15...+17°C.

Прогноз по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Небезпечні гідрологічні явища по Україні

Протягом 14-17 травня, внаслідок утримання рівнів води на високих позначках триватиме затоплення деяких територій.

На Десні та її притоці р. Снов відбудеться затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий). У Корюківському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки — помаранчевий).

На Верхньому Дніпрі (в межах країни) передають про затоплення заплави з порушенням транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІ рівень небезпеки— помаранчевий).



У пониззi Днiстра та на його рукавi Турунчук триватиме пiдвищення рiвнiв води на 0,1-0,5 метрів над поточними рiвнями з затопленням понижених прирiчкових територiй та можливим початковим затопленням сiльськогосподарських угiдь ряду прирiчкових сiл в Одеському районi Одеської областi, внаслiдок добiгання паводкової хвилi з зарубiжної дiлянки.



Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р. Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях. Зафіксовано ІІІ рівень небезпеки — коричневий.

Карта небезпечних гідрологічних явищ по Україні. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека по Україні

У більшості західних, центральних, східних, Київській, Одеській областях попереджають про пожежну небезпеку 15-17 травня. У Миколаївській, Сумській та Чернігівській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки передають 16-17 травня.

Карта пожежної небезпеки по Україні. Фото: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, що погода в Україні 16 травня буде нестійкою, однак очікується потепління. Періодичні йтимуть дощі, які випадатимуть нерівномірно.

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