Погода в Украине и Киеве, 10 мая

Женщины идут по улице во время похолодания. Фото: Иван Самойлов/Ґвара Медіа

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 10 мая, принесет преимущественно восточным регионам сильные заморозки. Однако на большинстве территории страны будет продолжать господствовать антициклон.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 10 мая

Погода в Украине 10 мая. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь.

Ветер переменный, 3-8 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С. В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0...+3 °С, на Закарпатье и на морском побережье +5...+10 °С. Днем воздух прогреется до +14...+19 °С, на юге и юго-западе — +17...+22 °С, в горах +10...+15 °С.

Погода в Киеве и области 10 мая

В Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью +1...+6 °С, на поверхности грунта заморозки 0...+5 °С, днем +14...+19 °С.

В столице ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури.

В то же время народный синоптик Наталка Диденко заявила, что завтра не стоит ожидать сильного потепления.