Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Погода arrow Заморозки не отступают — в Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры завтра arrow

Заморозки не отступают — в Укргидрометцентре предупредили о понижении температуры завтра

9 мая 2024 22:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине и Киеве, 10 мая
Женщины идут по улице во время похолодания. Фото: Иван Самойлов/Ґвара Медіа
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине и Киеве в пятницу, 10 мая, принесет преимущественно восточным регионам сильные заморозки. Однако на большинстве территории страны будет продолжать господствовать антициклон.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 10 мая

погода в украине 10 мая
Погода в Украине 10 мая. Источник: Укргидрометцентр

По сообщению синоптиков, завтра ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Лишь днем в Сумской и Черниговской областях местами небольшой дождь.

Ветер переменный, 3-8 м/с, на юге страны северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +1...+6 °С, на поверхности почвы заморозки 0...+5 °С. В Сумской, Харьковской и Луганской областях сильные заморозки 0...+3 °С, на Закарпатье и на морском побережье +5...+10 °С. Днем воздух прогреется до +14...+19 °С, на юге и юго-западе — +17...+22 °С, в горах +10...+15 °С.

Погода в Киеве и области 10 мая

В Киевской области завтра переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха в области ночью +1...+6 °С, на поверхности грунта заморозки 0...+5 °С, днем +14...+19 °С.

В столице ночью +3...+5 °С, днем +16...+18 °С тепла.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, в какие дни мая ожидаются магнитные бури.

В то же время народный синоптик Наталка Диденко заявила, что завтра не стоит ожидать сильного потепления.

погода
Укргидрометцентр
Украина
дождь
прогноз погоды
погода в Украине
заморозки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае