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Заморозки не відступають — в Укргідрометцентрі попередили про пониження температури завтра

9 травня 2024 22:09
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні та Києві, 10 травня
Жінки йдуть вулицею під час похолодання. Фото: Іван Самойлов/Ґвара Медіа
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні та Києві у п'ятницю, 10 травня, принесе переважно східним регіонам сильні заморозки. Проте на більшості територій країни продовжуватиме панувати антициклон.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 10 травня. Джерело: Укргідрометцентр

За повідомленням синоптиків, завтра очікується мінлива хмарність, без істотних опадів. Лише вдень в Сумській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ.
Вітер змінний, 3-8 м/с, на півдні країни — північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С. У Сумській, Харківській та Луганській областях сильні заморозки 0...+3 °С, на Закарпатті та морському узбережжі +5...+10 °С. Вдень повітря прогріється до +14...+19 °С, на півдні та південному заході — +17...+22 °С, у горах +10...+15 °С.

Погода у Києві та області 10 травня

У Київській області завтра мінлива хмарність, без опадів.  Вітер південно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря в області вночі +1...+6 °С, на поверхні ґрунту заморозки 0...+5 °С, вдень +14...+19 °С. 

У столиці вночі +3...+5 °С, вдень +16...+18 °С.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, в які дні травня очікуються магнітні бурі.

А народний синоптик Наталка Діденко заявила, що завтра не варто очікувати сильного потепління.

погода
Укргідрометцентр
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