Погода в Украине 25 апреля — завтра ударит холод и пройдут дожди

В Украине в субботу, 25 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки прогнозируются лишь в отдельных регионах. Однако синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре с порывами 15-20 м/с.

Какой будет погода в Украине 25 апреля

Синоптики предупреждают, что завтра ожидается ветер юго-западного направления, со скоростью 7-12 м/с. В западных областях днем местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +1...+7 °C. В то же время в большинстве регионов, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3 °C. На востоке страны и Сумской области заморозки возможны также и в воздухе. Уже днем воздух прогреется до +11...+16 °C.

В то же время Наталка Диденко предупредила о резкой смене погоды 25-26 апреля. Атмосферный фронт принесет в Украину новую волну холодного воздуха и ночные заморозки.