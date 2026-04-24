Заморозки возвращаются: где ударит холод и пройдут дожди завтра

Дата публикации 24 апреля 2026 18:38
Погода в Украине 25 апреля — завтра ударит холод и пройдут дожди
Дождь на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине в субботу, 25 апреля, ожидается облачная погода с прояснениями. Осадки прогнозируются лишь в отдельных регионах. Однако синоптики предупредили о заморозках и сильном ветре с порывами 15-20 м/с.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказали в Укргидрометцентре.

Какой будет погода в Украине 25 апреля

Синоптики предупреждают, что завтра ожидается ветер юго-западного направления, со скоростью 7-12 м/с. В западных областях днем местами прогнозируются порывы до 15-20 м/с.

Погода на 25 квітня
Карта температур на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью составит +1...+7 °C. В то же время в большинстве регионов, за исключением западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областей, на поверхности почвы ожидаются заморозки 0...-3 °C. На востоке страны и Сумской области заморозки возможны также и в воздухе. Уже днем воздух прогреется до +11...+16 °C.

Как писали Новини.LIVE, ранее синоптики дали прогноз погоды на май. В последний месяц весны ожидается несколько более прохладная погода, чем обычно.

Читайте также:

В то же время Наталка Диденко предупредила о резкой смене погоды 25-26 апреля. Атмосферный фронт принесет в Украину новую волну холодного воздуха и ночные заморозки.

Альбина Заречная - Редактор
Альбина Заречная
