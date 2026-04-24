Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Заморозки повертаються: де вдарить холод і пройдуть дощі завтра

Заморозки повертаються: де вдарить холод і пройдуть дощі завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 квітня 2026 18:38
Погода в Україні 25 квітня — завтра вдарить холод і пройдуть дощі
Дощ на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні у суботу, 25 квітня, очікується хмарна погода з проясненнями. Опади прогнозуються лише в окремих регіонах. Однак синоптики попередили про заморозки і сильний вітер з поривами 15-20 м/с.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіли в Укргідрометцентрі. 

Якою буде погода в Україні 25 квітня

Синоптики попереджають, що завтра очікується вітер південно-західного напрямку, зі швидкістю 7-12 м/с. У західних областях вдень місцями прогнозуються пориви до 15–20 м/с.

Погода на 25 квітня
Карта температур на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі становитиме +1…+7 °C. Водночас у більшості регіонів, за винятком західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0…-3 °C. На сході країни та Сумщині заморозки можливі також і в повітрі. Вже вдень повітря прогріється до +11…+16 °C.

Як писали Новини.LIVE, раніше синоптики дали прогноз погоди на травень. В останній місяць весни очікується дещо прохолодніша погода, ніж зазвичай. 

Читайте також:

Водночас Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди 25-26 квітня. Атмосферний фронт принесе в Україну нову хвилю холодного повітря та нічні заморозки. 

погода морози дощ погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації