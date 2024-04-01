Весна в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Украине во вторник, 2 апреля, ожидается теплая погода. В большинстве областей температура воздуха будет колебаться от +20 до +25 °С. Вместе с тем, украинцам следует быть готовыми к ряду опасных метеорологических явлений.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Украине 2 апреля

В ближайшие дни, в связи с перемещением атмосферного фронта с кратковременными дождями с запада на восток страны, воздушная масса с сахарной пылью сместится восточнее границ Украины. В результате этого воздух станет чистым.

Также завтра ожидается переменная облачность.

Ночью в Карпатах и Закарпатье, днем в западных областях умеренные, в большинстве северных областей небольшие кратковременные дожди. Также будут отдельные грозы, на остальной территории обойдется без осадков.

Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем в Украине, кроме востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 °С, на востоке и юго-востоке страны +6...+11 °С;

днем +20...+25 °С, в Крыму до +28 °С, Закарпатье, Прикарпатье и побережье морей +13...+18 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киевской области 2 апреля

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области. Днем 2 апреля порывы ветра 15-20 м/с. Ожидается переменная облачность.

Ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха:

ночью +9...+14 °С, днем +20...+25 °С;

в Киеве ночью +12...+14 °С, днем +22...+24 °С.

Погода в Киевской области. Фото: Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают

2 апреля ночью в западных областях днем в Украине, кроме востока, порывы ветра будут составлять 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Объявлен первый уровень опасности.

Мощные порывы ветра в Украине. Фото: Укргидрометцентр

1-2 апреля в результате удержания высоких уровней воды на Десне и ее притоке на реке Снов будет продолжаться затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Корюковском, Нежинском, Черниговском районах Черниговской области.

Затопление дорог в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Также следует не забывать, что 30-31 марта на территорию Украины с юго-запада распространился очень теплый воздух африканского происхождения.

Вместе с этим теплом из северной части Африки переносится и пыль, о чем свидетельствуют спутниковые снимки. Эта пыль создает эффект затуманенного неба, в приземном слое может наблюдаться мгла. Концентрации пыли не превышают максимально допустимые нормы.

Ранее мы писали, что в Украине в ближайшие дни ожидается ухудшение качества воздуха. Такие погодные условия обусловлены прибытием пыли из пустыни Сахары в Африке.

Кроме того, сегодня в областях столбики термометров достигли максимальной отметки в +24 °С.