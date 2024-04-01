Весна у Києві. Фото: Новини.LIVE

В Україні у вівторок, 2 квітня, очікується тепла погода. В більшості областей температура повітря коливатиметься від +20 до +25 °С. Разом з тим українцям варто бути готовими до низки небезпечних метеорологічних явищ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в Україні 2 квітня

Найближчими днями, у зв'язку з переміщенням атмосферного фронту з короткочасними дощами із заходу на схід країни, повітряна маса з сахарським пилом зміститься східніше за межі України. В результаті цього повітря стане чистим.

Також завтра очікується мінлива хмарність.

Вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень в західних областях помірні, в більшості північних областей невеликі короткочасні дощі. Також будуть окремі грози, на решті території обійдеться без опадів.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря:

вночі +9...+14 °С, на сході та південному сході країни +6...+11 °С;

вдень +20...+25 °С, в Криму до +28 °С, на Закарпатті, Прикарпатті та узбережжі морів +13...+18 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Погода на Київщині 2 квітня

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища у Київській області. Вдень 2 квітня пориви вітру 15-20 м/с. Очікується мінлива хмарність.

Вночі обійдеться без опадів, вдень невеликий короткочасний дощ, місцями гроза.

Вітер південний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +9...+14 °С, вдень +20...+25 °С;

у Києві вночі +12...+14 °С, вдень +22...+24 °С.

Погода на Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Синоптики попереджають

2 квітня вночі в західних областях, вдень в Україні, крім сходу, пориви вітру складатимуть 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с. Оголошено перший рівень небезпечності.

Потужні пориви вітру в Україні. Фото: Укргідрометцентр

1-2 квітня внаслідок утримання високих рівнів води на Десні та її притоці річці Снов триватиме затоплення заплавних територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Корюківському, Ніжинському, Чернігівському районах Чернігівської області.

Затоплення шляхів в України. Фото: Укргідрометцентр

Також варто не забувати, що 30-31 березня на територію України з південного заходу поширилося дуже тепле повітря африканського походження.

Разом з цим теплом з північної частини Африки переноситься і пил, про що свідчать супутникові знімки. Цей пил створює ефект затуманеного неба, в приземному шарі може спостерігатися імла. Концентрації пилу не перевищують гранично допустимих норм.

Раніше ми писали, що в Україні найближчими днями очікується погіршення якості повітря. Такі погодні умови обумовлені прибуттям пилу із пустелі Сахари, що в Африці.

Крім того, сьогодні в областях стовпчики термометрів сягнули максимальної позначки +24 °С.