Магнитные бури 11 июля — чего ждать от солнечной активности метеозависимым

Мигрень у мужчины. Фото: healthapple.info

В четверг, 11 июля, Землю накрыла мощная магнитная буря в 9 баллов. Впрочем, с завтрашнего дня уже ожидается умеренная солнечная активность.

Об этом сообщает Meteoagent.

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Магнитные бури 11 июля

Прогноз солнечной и геомагнитной активности на 11-13 июля 2024 опубликовал Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Геомагнитные бури классифицируются по уровню мощности — К-индексу — от показателя 2 до 9. Чем выше К-индекс, тем сильнее буря и ее последствия и влияние на людей и технику.

Сегодня, 11 июля, К-индекс (показатель, характеризующий геомагнитную активность и классифицирующий геомагнитные бури) достиг своей высочайшей отметки в 9 баллов.

В пятницу, 12 июля, его значение снизится вдвое – показатель геомагнитной активности составит 4-4,5 балла. А в субботу, 13 июля, показатель К-индекса составит 5 баллов. К тому же, усложнит ситуацию в Украине аномальная жара — до +40° и выше.

В эти дни люди могут испытывать ухудшение самочувствия — головные боли, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость и бессонницу. Чтобы уберечься от негативного влияния магнитных бурь, специалисты советуют отказаться от алкоголя, чаще гулять на свежем воздухе, есть больше фруктов и овощей, наладить режим сна и пользоваться меньше телефонами и компьютерами.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные каждые три часа.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Рекомендуется следить за своим здоровьем и принимать необходимые меры для минимизации негативного воздействия. Вот несколько советов:

оставайтесь спокойными и оптимистичными;

ведите здоровый образ жизни;

чаще проводите время на свежем воздухе и соблюдайте правильное питание;

отдыхайте достаточно и следите за качеством сна;

занимайтесь медитацией или йогой;

избегайте стресса и эмоциональных расстройств.

Напомним, в июле по прогнозам специалистов будет низкая солнечная активность. Правда, не обойдется и без нескольких мощных магнитных бурь.

А также недавно в китайской провинции Хайнань разгонный блок космического корабля Long March чуть не убил жителей близлежащей деревни рядом с одноименным космодромом.