Магнітні бурі 11 липня — чого чекати від сонячної активності метеозалежним

Мігрень у чоловіка. Фото: healthapple.info

У четвер, 11 липня, Землю накрила потужна магнітна буря у 9 балів. Утім, від завтра вже очікується помірна сонячна активність.

Про це повідомляє Meteoagent.

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Магнітні бурі 11 липня

Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 11-13 липня 2024 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніший буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

Сьогодні, 11 липня, К-індекс (показник, який характеризує геомагнітну активність і класифікує геомагнітні бурі) сягне своєї найвищої позначки у 9 балів.

У п'ятницю, 12 липня, його значення знизиться вдвічі — показник геомагнітної активності становитиме 4-4,5 балів. А у суботу, 13 липня, показник К-індексу становитиме 5 балів. До того ж ускладнить ситуацію в Україні аномальна спека — до +40° і вище.

У ці дні люди можуть відчувати погіршення самопочуття — головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння. Щоб уберегтися від негативного впливу магнітних бур, фахівці радять відмовитися від алкоголю, частіше гуляти на свіжому повітрі, їсти більше фруктів та овочів, налагодити режим сну та менше користуватися телефонами та комп'ютерами.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години.

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Рекомендовано слідкувати за своїм здоров'ям і вживати необхідних заходів для мінімізації негативного впливу. Ось кілька порад:

залишайтеся спокійними та оптимістичними;

ведіть здоровий спосіб життя;

частіше проводьте час на свіжому повітрі та дотримуйтесь правильного харчування;

відпочивайте достатньо та слідкуйте за якістю сну;

займайтеся медитацією чи йогою;

уникайте стресу та емоційних розладів.

Нагадаємо, у липні, за прогнозами спеціалістів, буде низька сонячна активність. Щоправда, не обійдеться й без кількох потужних магнітних бур.

А також нещодавно в китайській провінції Хайнань розгінний блок космічного корабля Long March ледь не вбив мешканців прилеглого села поруч з однойменним космодромом.