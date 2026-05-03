Погода в Украине 4 мая — где будет жара с заморозками

В воскресенье, 4 мая, в Украине будет преобладать теплая погода с настоящим весенним теплом. В большинстве регионов осадков не прогнозируют, однако на юго-востоке днем возможен дождь. Кроме того, в ряде областей ночью возможны заморозки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и Наталью Диденко.

Погода на 4 мая от Укргидрометцентра

Синоптики предупреждают, что завтра будет ветер переменных направлений со скоростью 3-8 м/с. В юго-восточной части страны он усилится до 7-12 м/с, а днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3...+8 °C. На востоке будет прохладнее — +1...+6 °C, а на поверхности почвы местами возможны заморозки до 0...-3 °C.

Днем воздух прогреется до +14...+19 °C, а на западе и севере страны будет значительно теплее — +20...+25 °C.

Прогноз погоды на 4 мая от Диденко

Наталья Диденко рассказала, что завтра погоду Украины будет определять антициклон, поэтому будет сухо и солнечно. Только Крым и Приазовье немного прикроет облаками.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5...+11 °C, только на востоке и северо-востоке будет прохладнее — +1...+6 °C.

По данным синоптика, в течение дня 4 мая воздух в Украине прогреется до +19...+24 °C, на западе и севере до +23...+26 °C. В то же время в Крыму и Приазовье будет холоднее всего, всего +9...+14 °C.

