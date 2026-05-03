Погода в Україні 4 травня — де буде спека із заморозками

Дата публікації: 3 травня 2026 23:54
Погода в Україні 4 травня — де буде спека із заморозками
Тепла погода на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У неділю, 4 травня, в Україні переважатиме тепла погода зі справжнім весняним теплом. У більшості регіонів опадів не прогнозують, однак на південному сході вдень можливий дощ. Крім того, у низці областей вночі можливі заморозки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Наталку Діденко

Погода на 4 травня від Укргідрометцентру

Синоптики попереджають, що завтра буде вітер змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. У південно-східній частині країни він посилиться до 7–12 м/с, а вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °C. На сході буде прохолодніше — +1…+6 °C, а на поверхні ґрунту місцями можливі заморозки до 0…-3 °C.

Погода в Україні 4 травня
Карта температур на 4 травня. Фото: Укргідрометцентр

Вдень повітря прогріється до +14…+19 °C, а на заході та півночі країни буде значно тепліше — +20…+25 °C.

Прогноз погоди на 4 травня від Діденко

Наталка Діденко розповіла, що завтра погоду України визначатиме антициклон, тому буде сухо та сонячно. Лише Крим та Приазов'я трохи прикриє хмарами.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +5...+11 °C, лише на сході та північному сході буде прохолодніше — +1...+6 °C.

Якою буде погода 4 травня
 Температурна карта на 4 травня. Фото: Метеопост

За даними синоптика, упродовж дня 4 травня повітря в Україні прогріється до +19...+24 °C, на заході та півночі дл +23...+26 °C. Водночас Криму та Приазов'ї  буде найхолодніше, всього +9...+14 °C.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні активність Сонця була високою. Магнітних бур не було, але метеозалежні могли відчувати погіршення самопочуття. 

Також фахівці назвали дні, коли будуть магнітні бурі у травні. Очікуються кілька періодів короткочасного підвищення активності.

потепління погода в Україні заморозки
Альбіна Зарічна - Редактор
Альбіна Зарічна
