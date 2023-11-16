Какая будет погода в Украине 17 ноября — ожидать ли снег

Снежная непогода в Киеве. Фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE

Завтра по всей территории Украины ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде регионов ожидается мокрый снег, метели и гололедица.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 17 ноября

Как сообщают синоптики, в западных, восточных и северо-восточных областях завтра ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем на западе умеренные осадки. На остальной территории без существенных осадков.

Прогноз погоды в Украине 17 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью +3°...+2°С, днем 0...+5°С, в южных областях и Закарпатье +4...+9°С, на юге Одесской области до +13°С .

В Карпатах, по словам синоптиков, снег, температура ночью и днем 0…+5°С.

Синоптики предупреждают об опасности

Также в Укргидрометцентре добавляют, что в течение 18-20 ноября в большинстве областей Украины ожидается усложнение погодных условий.

Так 18 ноября в западных, Житомирской и Винницкой областях значительный мокрый снег и снег: высота снежного покрова будет достигать 5-10 см, в Прикарпатье местами до 20 см. Также местами налипания мокрого снега, на дорогах гололедица.

19 ноября в южной части обильные дожди. На востоке усиление ветра до 15-20 м/с, в юго-восточных областях и в Крыму местами до 25 м/с.

20 ноября в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях мокрый снег и снег. Высота снежного покрова будет достигать 10-15 см, местами налипания мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, ожидаются вьюги.

Напомним, что ранее в ГСЧС из-за непогоды призвали водителей не медлить с переходом на зимнюю резину. В то же время о том, где стоит завтра ждать непогоду, рассказала народный синоптик Наталка Диденко.