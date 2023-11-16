Якою буде погода в Україні 17 листопада — чи очікувати на сніг

Зима близько — в Укргідрометцентрі розповіли, де завтра будуть хуртовини
Завтра по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. В низці регіонів очікується мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 17 листопада
Як повідомляють синоптики, у західних, східних та північно-східних областях завтра очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на заході країни помірні опади. На решті території без істотних опадів.
Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі +3°...+ 2°С, вдень 0...+5°С, у південних областях та на Закарпатті +4...+9°С, на півдні Одещини до +13°С.
В Карпатах, за словами синоптиків сніг, температура вночі та вдень 0...+5°С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Також в Укргідрометцентрі додають, що протягом 18-20 листопада в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов.
Так 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг та сніг: висота снігового покриву сягатиме 5-10 см, на Прикарпатті місцями до 20 см. Також подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.
19 листопада у південній частині значні дощі. На сході посилення вітру до 15-20 м/с, у південно-східних областях та Криму місцями до 25 м/с.
20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях значний мокрий сніг та сніг. Висота снігового покриву сягатиме 10-15 см, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, очікуються хуртовини.
Нагадаємо, що раніше в ДСНС через негоду закликали водіїв не зволікати з переходом на зимову гуму. Водночас про те, де варто завтра чекати на негоду, розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.
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