Якою буде погода в Україні 17 листопада — чи очікувати на сніг

Снігова негода в Києві. Фото: Олег Пєрєвєрзєв/Новини.LIVE

Завтра по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями. В низці регіонів очікується мокрий сніг, хуртовини та ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 17 листопада

Як повідомляють синоптики, у західних, східних та північно-східних областях завтра очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вдень на заході країни помірні опади. На решті території без істотних опадів.

Прогноз погоди в Україні 17 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Вітер північно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +3°...+ 2°С, вдень 0...+5°С, у південних областях та на Закарпатті +4...+9°С, на півдні Одещини до +13°С.

В Карпатах, за словами синоптиків сніг, температура вночі та вдень 0...+5°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Також в Укргідрометцентрі додають, що протягом 18-20 листопада в більшості областей України очікується ускладнення погодних умов.

Так 18 листопада в західних, Житомирській та Вінницькій областях значний мокрий сніг та сніг: висота снігового покриву сягатиме 5-10 см, на Прикарпатті місцями до 20 см. Також подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

19 листопада у південній частині значні дощі. На сході посилення вітру до 15-20 м/с, у південно-східних областях та Криму місцями до 25 м/с.

20 листопада у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях значний мокрий сніг та сніг. Висота снігового покриву сягатиме 10-15 см, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, очікуються хуртовини.

Нагадаємо, що раніше в ДСНС через негоду закликали водіїв не зволікати з переходом на зимову гуму. Водночас про те, де варто завтра чекати на негоду, розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.