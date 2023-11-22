Прогноз погоды в Украине и Киеве на завтра — 23 ноября

Зимняя погода в Киеве. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Сегодня на территории Украины ожидается прохладная снеговая погода. Погода будет облачной, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий в некоторых регионах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 23 ноября

Погода в Украине 23 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Сообщается, что ночью в юго-восточной, днем в северной части Украины ожидается небольшой снег и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Кроме Закарпатья, Прикарпатья и юга страны на дорогах местами гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем в западных и северных областях порывы 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

Температура воздуха на востоке ночью -15...-10 °С, днем -7...-2 °С, на остальной территории ночью -9...4 °С, днем -2...+3 °С. На юге и Закарпатье ночью -5...0 °С, днем 0...+5 °С.

Погода в Киеве и области 23 ноября

В Киевской области завтра будет облачная погода. Ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем порывы будут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха по области ночью -9...-4 °С, днем -2°...+3 °С.

В столице ночью -8...-6 °С, днем около 0 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта опасных погодных явлений в Украине на 23 ноября. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают об опасности в результате гололеда для Киева и области. Объявлен "желтый" уровень опасности.

Также опасность существует для севера и запада страны: 23 ноября днем на западе и севере страны ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

Напомним, что ранее синоптики уже предупреждали об опасности из-за гололедицы для Киева и области. О завтрашних снегопадах также сообщила и народный синоптик Наталка Диденко.