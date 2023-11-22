Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра — 23 листопада

Зимовий буревій — синоптики повідомили, у яких регіонах завтра погіршиться погода
Завтра по території України очікується прохолодна снігова погода. Погода буде хмарною, також синоптики попереджають про погіршення погодних умов в деяких регіонах.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 23 листопада
Повідомляється, що вночі у південно-східній, вдень у північній частині України очікується невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. Крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни на дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.
Температура повітря на сході вночі -10...-15°С морозу, вдень -2...-7°С морозу, на решті території вночі -4...9°С морозу, вдень -2...+3°С тепла. На півдні та Закарпатті вночі 0...-5°С морозу, вдень 0...+5°С тепла.
Погода в Києві та області 23 листопада
У Київській області завтра пануватиме хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Температура повітря по області вночі -4...-9°С морозу, вдень -2°...+3°С тепла.
Натомість у столиці вночі -6...-8°С морозу, вдень близько 0°С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Також синоптики попереджають про небезпеку внаслідок ожеледиці для Києва та області. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.
Також небезпека існує для півночі та заходу країни: 23 листопада вдень на заході та півночі країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.
Нагадаємо, що раніше синоптики вже попереджали про небезпеку через ожеледицю для Києва та області. Про завтрашні снігопади також повідомила й народна синоптикиня Наталка Діденко.
Читайте Новини.LIVE!