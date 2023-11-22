Прогноз погоди в Україні та Києві на завтра — 23 листопада

Зимова погода в Києві. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Завтра по території України очікується прохолодна снігова погода. Погода буде хмарною, також синоптики попереджають про погіршення погодних умов в деяких регіонах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 23 листопада

Погода в Україні на 23 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Повідомляється, що вночі у південно-східній, вдень у північній частині України очікується невеликий сніг та мокрий сніг, на решті території без опадів. Крім Закарпаття, Прикарпаття та півдня країни на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

Температура повітря на сході вночі -10...-15°С морозу, вдень -2...-7°С морозу, на решті території вночі -4...9°С морозу, вдень -2...+3°С тепла. На півдні та Закарпатті вночі 0...-5°С морозу, вдень 0...+5°С тепла.

Погода в Києві та області 23 листопада

У Київській області завтра пануватиме хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви сягатимуть 15-20 м/с.

Температура повітря по області вночі -4...-9°С морозу, вдень -2°...+3°С тепла.

Натомість у столиці вночі -6...-8°С морозу, вдень близько 0°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта небезпечних погодних явищ в Україні на 23 листопада. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про небезпеку внаслідок ожеледиці для Києва та області. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки.

Також небезпека існує для півночі та заходу країни: 23 листопада вдень на заході та півночі країни очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Карпатах — 25 м/с.

Нагадаємо, що раніше синоптики вже попереджали про небезпеку через ожеледицю для Києва та області. Про завтрашні снігопади також повідомила й народна синоптикиня Наталка Діденко.