Прогноз погоды в Украине на завтра, 24 мая, от Наталки Диденко

Дождь в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 мая, накроет некоторые области непогодой. Речь идет о дождях, грозах и сильных порывах ветра. Однако температура воздуха ожидается до +29 °C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 24 мая

Дожди с грозами ожидаются в западных областях, Винницкой, Черкасской, Житомирской и вечером в Одесской.

На остальной территории страны осадков не предполагается.

Ветер преимущественно восточный, умеренный, местами порывистый, особенно при грозе.

Диденко отметила, что температура воздуха в течение дня немного завтра изменится. На юге и западе ожидается +25...+29 °C. В центральной части — +22 ... +27 °C.

На востоке и северных областях температура воздуха снизится и составит +20...+24 °C, а местами +19 °C.

Погода в Киеве 24 мая

В столице температура воздуха снизится. Ожидается +20...+23 °C. Дождь пройдет лишь в ближайшую ночь, а завтра днем осадки маловероятны.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве в четверг, 23 мая, резко изменится погода. Жителей города предупредили о ливне с грозой и сильном ветре.

Также до конца недели украинцев ожидает теплая погода. Однако части областей стоит быть готовыми к дождям.