Прогноз погоди в Україні на завтра, 24 травня, від Наталки Діденко

Дощ у Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 24 травня, накриє деякі області негодою. Йдеться про дощі, грози та сильні пориви вітру. Однак температура повітря очікується до +29 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 24 травня

Дощі з грозами очікуються в західних областях, у Вінницькій, Черкаській, Житомирській та ввечері в Одеській.

На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер переважно східний, помірний, місцями рвучкий, особливо при грозі.

Діденко зазначила, що температура повітря впродовж дня дещо завтра зміниться. На півдні та заході очікується +25...+29 °C. У центральній частині — +22...+27 °C.

На сході та у північних областях температура повітря знизиться і становитиме +20...+24 °C, а місцями +19 °C.

Погода в Києві 24 травня

У столиці температура повітря знизиться. Очікується +20...+23 °C. Дощ пройде лише найближчої ночі, а завтра вдень опади малоймовірні.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві у четвер, 23 травня, різко зміниться погода. Мешканців міста попередили про зливу з грозою та сильний вітер.

Також до кінця тижня на українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.