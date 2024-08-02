Прогноз погоды в Одессе на 2 августа: данные синоптиков.

Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе в пятницу, 2 августа, будет жаркой, но пасмурной. Днем небо затянут тучи, а в области синоптики передают небольшие осадки. Температура воды в Черном море составляет +22 °C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур и ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+30 °C.

Температура морской воды +21...+22 °C.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Утром местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью +19...+24 °C, днем +28...+33 °C.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

Пожарная опасность в Одесской области 2 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 2 августа

В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C. В западных областях возможна облачность. Ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.