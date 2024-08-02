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Смена погоды в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня

2 августа 2024 05:29
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе на 2 августа: данные синоптиков.
Одесситы гуляют по городу. Фото: Новини.LIVE
Светлана Силенко - Редактор

Погода в Одессе в пятницу, 2 августа, будет жаркой, но пасмурной. Днем небо затянут тучи, а в области синоптики передают небольшие осадки. Температура воды в Черном море составляет +22 °C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур и ветра.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+30 °C.
  • Температура морской воды +21...+22 °C.
Прогноз погоды в Одессе 2 августа.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Утром местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
  • Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
  • Температура ночью +19...+24 °C, днем +28...+33 °C.
  • На автодорогах области видимость добра.
Погода в Одесской области 2 августа
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.

Пожарная опасность Одесская область 2 августа
Пожарная опасность в Одесской области 2 августа. Фото: ГМЦ

Прогноз погоды в Украине 2 августа

В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C. В западных областях возможна облачность. Ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.

Погода в Украъне 2 августа
Подробный прогноз погоды в Украине. Фото: скриншот

Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.

Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

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01:32 В Донецкой области рецидивист украл брендовые кроссовки в заведении фастфуда — суд вынес приговор

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