Прогноз погоды в Одессе на 2 августа: данные синоптиков.

Смена погоды в Одессе — синоптики сказали, к чему готовиться сегодня
Погода в Одессе в пятницу, 2 августа, будет жаркой, но пасмурной. Днем небо затянут тучи, а в области синоптики передают небольшие осадки. Температура воды в Черном море составляет +22 °C. Также в регионе сохраняется пожарная опасность из-за высоких температур и ветра.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +21...+23 °C, днем +28...+30 °C.
- Температура морской воды +21...+22 °C.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Утром местами кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью +19...+24 °C, днем +28...+33 °C.
- На автодорогах области видимость добра.
В Одесской области погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах. Высокая пожарная опасность будет сохраняться сегодня в Любашевке, Затишье, Черноморске, Белгород-Днестровском и Измаиле.
Прогноз погоды в Украине 2 августа
В Украине в пятницу, 2 августа, ожидается теплая летняя погода. Температура воздуха ожидается в пределах +25...+30°C. В западных областях возможна облачность. Ветер на Украине будет северо-западный, небольшой или умеренный.
Напомним, метеорологи во многих странах мира ожидают новый климатический феномен в конце 2024 года, который должен принести похолодание. В последние годы во всем мире произошел скачок глобальных температур и экстремальных погодных условий.
Также мы писали, что в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.
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