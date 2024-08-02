Прогноз погоди в Одесі на 2 серпня: дані синоптиків

Одесити гуляють у місті. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі у п'ятницю, 2 серпня, буде спекотною, проте похмурою. Вдень небо затягнуть хмари, а в області синоптики передають незначні опади. Температура води у Чорному морі становиниме +22 °C. Також у регіоні зберігається пожежна небезпека через високі температури та вітер.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +21...+23 °C, вдень +28...+30 °C.

Температура морської води +21...+22 °C.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вранці місцями короткочасний дощ, вдень без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі +19...+24 °C, вдень +28...+33 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах. Висока пожежна небезпека зберігатиметься сьогодні у Любашівці, Затишші, Чорноморську, Білгород-Дністровському та в Ізмаїлі.

Пожежна небезпека на Одещині 2 серпня. Фото: ГМЦ

Прогноз погоди в Україні 2 серпня

В Україні у п'ятницю, 2 серпня, очікується тепла літня погода. Температура повітря очікується в межах +25...+30 °C. У західних областях можлива хмарність. Вітер в Україні буде північно-західний, невеликий або помірний.

Детальний прогноз погоди в Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, метеорологи у багатьох країнах світу очікують на новий кліматичний феномен наприкінці 2024 року, який має принести похолодання. Протягом останніх років у всьому світі відбувся стрибок глобальних температур і екстремальних погодних умов.

Також ми писали, що у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.