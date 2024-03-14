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Снова заснежит — синоптики предупредили области, которые будут донимать сильные осадки (видео)

14 марта 2024 05:27
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Украине в четверг, 14 марта — какие области будут донимать дожди со снегом
Мужчина едет по тротуару в снежную погоду. Фото: REUTERS
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет прохладной и дождливой. В частности, дожди с мокрым снегом охватят большинство областей, а в Донецкой, Харьковской, Запорожской и других областях ожидается сильный порывистый ветер. Температура воздуха днем может подняться до +8 °C, однако ночью ударит мороз до -2 °C.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 14 марта

Синоптики прогнозируют в Украине небольшой дождь в четверг, 14 марта. В большинстве областей, кроме южных, дождь будет сопровождаться мокрым снегом. Однако днем на севере сильные осадки ожидать не стоит.

Дороги в северных и центральных областях покроет гололедица. Ветер восточного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью -2...+3 °C, днем +3...+8 °C;
  • в Закарпатье и в Крыму ночью +1...+6 °C, днем +7...+12 °C;
  • в Киеве ночью около 0 °C, днем +4...+6 °C.
Карта погоды в Украине сегодня, 14 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз погоды в Украине сегодня, 14 марта. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от синоптиков

В Укргидрометцентре сообщают о значительной снеголавинной опасности ІІІ уровня на высокогорье Закарпатской области, а также об умеренной угрозе ІІ уровня на высокогорье Ивано-Франковской области 14 марта.

"Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Советуем воздержаться от походов на высокогорье!" — отметили эксперты.

Карта снеголавинной опасности в Украине сегодня, 14 марта, от Укргидрометцентра
Прогноз снеголавинной опасности в Украине сегодня, 14 марта. Фото: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о подтоплении в Киевской области 14-15 марта. Объявлен I уровень опасности — желтый.

"В результате сбросов воды из Киевского водохранилища, в связи с прохождением весеннего половодья, на р. Днепр в г. Киеве и Бориспольском районе Киевской области уровни воды будут содержаться выше отметок начального затопления пойм и пониженных приречных территорий!" — предупреждают специалисты.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на Киевщине
Предупреждение об опасных гидрологических явлениях на Киевщине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 14 марта

"Влажная свежая погода продолжается. 14 марта в большинстве областей Украины, если не плотная влажная облачность, то дождь с мокрым снегом", — сообщает народный синоптик Наталья Диденко.

Однако по ее словам, солнце может выглянуть местами на западе, севере и в центре страны. Также Диденко предупреждает о сильном юго-восточном ветре на востоке и в Приазовье.

Температура воздуха в течение суток ожидается +3...+8 °C, в Закарпатье и юге Крыма +9...+14 °C.

В Киеве ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, однако днем будет преобладать сухая погода.

Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко рассказала, когда в Украину придет долгожданное тепло.

Также мы писали, что в Укргидрометцентре предупреждают о подтоплении 14-15 марта в Киевской, Черниговской, Днепропетровской и других областях.

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