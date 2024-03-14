Погода в Україні в четвер, 14 березня — яким областям дошкулятимуть дощі зі снігом

Чоловік їде тротуаром у сніжну погоду. Фото: REUTERS

Погода в Україні в четвер, 14 березня, буде прохолодною та дощовою. Зокрема, дощі з мокрим снігом охоплять більшість областей, а в Донецькій, Харківській, Запорізькій та інших областях очікується сильний поривчастий вітер. Температура повітря вдень може підійнятися до +8 °C, однак вночі вдарить мороз — до -2 °C.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода в Україні 14 березня

Синоптики прогнозують в Україні незначний дощ у четвер, 14 березня. У більшості областей, окрім південних, дощ супроводжуватиме мокрий сніг. Однак вдень на півночі сильних опадів очікувати не варто.

Дороги в північних та центральних областях вкриє ожеледиця. Вітер східного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі -2...+3 °C, вдень +3...+8 °C;

на Закарпатті та в Криму вночі +1...+6 °C, вдень +7...+12 °C;

у Києві вночі близько 0 °C, вдень +4...+6 °C.

Прогноз погоди в Україні сьогодні, 14 березня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від синоптиків

В Укргідрометцентрі повідомляють про значну сніголавинну небезпеку ІІІ рівня на високогір'ї Закарпатської області, а також про помірну загрозу ІІ рівня на на високогір'ї Івано-Франківської області 14 березня.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Радимо утриматись від походів на високогір'я!" — зазначили експерти.

Прогноз сніголавинної небезпеки в Україні сьогодні, 14 березня. Фото: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про підтоплення в Київській області 14-15 березня. Оголошено І рівень небезпеки — жовтий.

"Внаслідок скидів води з Київського водосховища, у зв'язку з проходженням весняного водопілля, на р. Дніпро у м. Києві та Бориспільському районі Київської області рівні води утримуватимуться вище відміток початкового затоплення заплав та понижених прирічкових територій!" — попереджають фахівці.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища по Київщині. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 14 березня

"Волога свіжа погода триває. 14-го березня в більшості областей України, як не щільна волога хмарність, то дощ з мокрим снігом", — повідомляє народна синоптикиня Наталка Діденко.

Однак за її словами, сонце може визирнути подекуди на заході, півночі та в центрі країни. Також Діденко попереджає про сильний південно-східний вітер на сході та Приазов'ї.

Температура повітря упродовж доби очікується +3...+8 °C, на Закарпатті та півдні Криму +9...+14 °C.

У Києві вночі очікується дощ, місцями з мокрим снігом, однак вдень переважатиме суха погода.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко розповіла, коли до України прийде довгоочікуване тепло.

Також ми писали, що в Укргідрометцентрі попереджають про підтоплення 14-15 березня в Київській, Чернігівській, Дніпропетровській та інших областях.