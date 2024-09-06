Прогноз погоди в Україні сьогодні 6 вересня

Спека та надзвичайний рівень пожежної небезпеки — яку погоду прогнозують на сьогодні
Погода в Україні сьогодні в п'ятницю, 6 вересня, буде мінливо хмарною. Майже по всій країні буде спекотно, через що є надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє у четвер, 5 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Яка погода буде в Україні 6 вересня
В цей день практично по всій території України опадів не буде. Короткочасний дощ та грозу прогнозують місцями лише в Одеській області та в Криму.
Температура вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С. У Карпатах вночі +7...+12 °С, вдень +17...22 °С.
За прогнозами синоптиків, вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.
Попередження про пожежну небезпеку
У період з 6 по 8 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 6 вересня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24...+29 °С. Вночі буде свіже повітря та +12...+19 °С тепла.
Додавати свіжості та збивати високу температуру буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 м/с.
Водночас у Києві 6 вересня дощів також не передбачається. Температура повітря очікується близько +27 °С.
"Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін — буде багато сонця та мʼякого "бабиного" тепла", — резюмувала вона.
Читайте Новини.LIVE!