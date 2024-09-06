Прогноз погоди в Україні сьогодні 6 вересня

Дівчина страждає через спеку. Фото ілюстративне: 5.ua

Погода в Україні сьогодні в п'ятницю, 6 вересня, буде мінливо хмарною. Майже по всій країні буде спекотно, через що є надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє у четвер, 5 вересня, повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

В цей день практично по всій території України опадів не буде. Короткочасний дощ та грозу прогнозують місцями лише в Одеській області та в Криму.

Температура вночі становитиме +13...+18 °С, вдень +23...+28 °С. У Карпатах вночі +7...+12 °С, вдень +17...22 °С.

За прогнозами синоптиків, вітер буде східний зі швидкістю 5-10 м/с, вдень у південно-східній частині місцями прогнозуються пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Карта температур в Україні від Укргідрометцентру

Попередження про пожежну небезпеку

У період з 6 по 8 вересня в Україні, крім Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 6 вересня, в Україні буде тепло. Протягом дня очікується +24...+29 °С. Вночі буде свіже повітря та +12...+19 °С тепла.

Додавати свіжості та збивати високу температуру буде поривчастий східний та південно-східний вітер, часом можливі пориви до 15-20 м/с.

Водночас у Києві 6 вересня дощів також не передбачається. Температура повітря очікується близько +27 °С.

"Найближчими днями погода в Україні не зазнаватиме істотних змін — буде багато сонця та мʼякого "бабиного" тепла", — резюмувала вона.