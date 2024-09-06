Прогноз погоды в Украине сегодня 6 сентября

Девушка страдает из-за жары. Фото иллюстративное: 5.ua

Погода в Украине сегодня в пятницу, 6 сентября, будет переменно облачной. Почти по всей стране будет жарко, поэтому возникает чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает в четверг, 5 сентября, сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 6 сентября

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

В этот день практически по всей территории Украины осадков не будет. Кратковременный дождь и грозу прогнозируют местами только в Одесской области и Крыму.

Температура ночью составит +13...+18 °С, днем +23...+28 °С. В Карпатах ночью +7...+12 °С, днем +17...22 °С.

По прогнозам синоптиков, ветер будет восточный со скоростью 5-10 м/с, днем в юго-восточной части местами прогнозируются порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Карта температур в Украине от Укргидрометцентра

Предупреждение о пожарной опасности

В период с 6 по 8 сентября в Украине кроме Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, в пятницу, 6 сентября, в Украине будет тепло. В течение дня ожидается +24...+29 °С. Ночью будет свежий воздух и +12...+19 °С тепла.

Добавлять свежести и сбивать высокую температуру будет порывистый восточный и юго-восточный ветер, иногда возможны порывы до 15-20 м/с.

В то же время, в Киеве 6 сентября дождей также не предполагается. Температура воздуха ожидается около +27 °С.

"В ближайшие дни погода в Украине не будет претерпевать существенных изменений — будет много солнца и мягкого "бабьего" тепла", — резюмировала она.