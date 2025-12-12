Погода сьогодні, 12 грудня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Жінка йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: Укрінформ

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 12 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Не обійдеться без опадів.

Про це в четвер, 11 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 12 грудня

Уночі в південних, східних і більшості центральних областей пройде помірний дощ. На сході країни він супроводжуватиметься мокрим снігом. Удень на південному сході, місцями в західних і північних областях невеликий дощ. На решті території опадів не передбачається, але на Закарпатті та в Карпатах місцями утвориться туман.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...+6 °С, а вдень піднімуться до +4...+9 °С, у південних регіонах — до +12 °С. У східних областях і в Карпатах буде найбільш прохолодно: уночі -2...+3 °С, а вдень 0...+5 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно із проясненнями. Уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ. Західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині — +1...+6 °С, а в Києві — +4...+6 °С. Удень у столиці повітря прогріється до +7...+9 °С, а в області — до +4...+9 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 12 грудня в Україні буде вітряно. Пориви західного та північно-східного вітру місцями сягнуть 15–20 м/с. Уночі на півдні та сході пройдуть дощі, а на північному сходу — дощі з мокрим снігом. Також невеликі дощі очікуються місцями на Лівобережжі вдень. Увечері помірні опади можливі на півночі та Харківщині.

Уночі температура знизиться до +2...+6 °С. Удень повітря прогріється до +4...+8 °С, а на півдні — до +10 °С.

У Києві буде вітряно, до +8 °С, місцями пройде дощ.

Раніше Наталка Діденко попередила, що найближчими вихідними, 13 та 14 грудня, в Україну прийде похолодання. Може бути ожеледиця.

Також ми повідомляли, що 11 грудня в багатьох регіонах України пройшли дощі. Без мокрого снігу теж не обійшлося.