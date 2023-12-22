Прогноз погоди в Україні та Києві на цих вихідних, 23-24 грудня

Частину України на вихідних накриє негода — детальний прогноз від Гідрометцентру
У ці вихідні в деяких регіонах України очікується потужна хуртовина, яка принесе небезпечні сходження лавини в гірських районах. При цьому в більшості областей, пройдуть дощі та мокрий сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Прогноз погоди по Україні на 23 грудня
Завтра, за повідомленням синоптиків, по всій території домінуватиме хмарна погода. На сході та південному сході України пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вночі та вдень +1...+6°С тепла.
На решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби — -3...+2°С. Вітер південно-західний з переходом у західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру зростуть до 15-20 м/с.
Прогноз погоди на 23 грудня у Києві та області
Натомість завтра у Києві та області очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця.
Вітер західний, швидкість 7-12 м/с.
Температура повітря на Київщині вночі та вдень — -3...+2°С. У столиці протягом доби близько 0°С.
Синоптики попереджають про небезпеку
Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня небезпеки через снігопади та хуртовини, протягом 22-24 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Очікується сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.
Також в Укргідрометцентрі наголосили про штормове попередження для заходу України. Завтра швидкість поривів вітру сягатиме 15-20 м/с.
Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі вже заявляли про те, де може суттєво похолодати. Також, як заявила народна синоптикиня Наталка Діденко, напередодні Різдва переважатиме волога погода, з можливими поривами вітру.
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