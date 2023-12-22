Прогноз погоди в Україні та Києві на цих вихідних, 23-24 грудня

Хуртовина в Україні. Ілюстративне фото: агенція Reuters

У ці вихідні в деяких регіонах України очікується потужна хуртовина, яка принесе небезпечні сходження лавини в гірських районах. При цьому в більшості областей, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди по Україні на 23 грудня

Прогноз погоди в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра, за повідомленням синоптиків, по всій території домінуватиме хмарна погода. На сході та південному сході України пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вночі та вдень +1...+6°С тепла.

На решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби — -3...+2°С. Вітер південно-західний з переходом у західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру зростуть до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 23 грудня у Києві та області

Натомість завтра у Києві та області очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, швидкість 7-12 м/с.

Температура повітря на Київщині вночі та вдень — -3...+2°С. У столиці протягом доби близько 0°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Карта лавинної небезпеки в Карпатах. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня небезпеки через снігопади та хуртовини, протягом 22-24 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Очікується сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Карта штормових попереджень. Джерело: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі наголосили про штормове попередження для заходу України. Завтра швидкість поривів вітру сягатиме 15-20 м/с.

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі вже заявляли про те, де може суттєво похолодати. Також, як заявила народна синоптикиня Наталка Діденко, напередодні Різдва переважатиме волога погода, з можливими поривами вітру.