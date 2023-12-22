Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Частину України на вихідних накриє негода — детальний прогноз від Гідрометцентру arrow

Частину України на вихідних накриє негода — детальний прогноз від Гідрометцентру

22 грудня 2023 20:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні та Києві на цих вихідних, 23-24 грудня
Хуртовина в Україні. Ілюстративне фото: агенція Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

У ці вихідні в деяких регіонах України очікується потужна хуртовина, яка принесе небезпечні сходження лавини в гірських районах. При цьому в більшості областей, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр

Читайте також:

Прогноз погоди по Україні на 23 грудня

Сходження лавини — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку на вихідних
Прогноз погоди в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра, за повідомленням синоптиків, по всій території домінуватиме хмарна погода. На сході та південному сході України пройдуть дощі та мокрий сніг. Температура вночі та вдень +1...+6°С тепла.

На решті території місцями невеликий мокрий сніг, вночі в Карпатах помірний сніг. На дорогах місцями ожеледиця; температура протягом доби — -3...+2°С. Вітер південно-західний з переходом у західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви вітру зростуть до 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 23 грудня у Києві та області

Натомість завтра у Києві та області очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер західний, швидкість 7-12 м/с. 

Температура повітря на Київщині вночі та вдень — -3...+2°С. У столиці протягом доби близько 0°С.

Синоптики попереджають про небезпеку

Сходження лавини — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку на вихідних
Карта лавинної небезпеки в Карпатах. Джерело: Укргідрометцентр

Також синоптики попереджають про значну сніголавинну небезпеку 3 рівня небезпеки через снігопади та хуртовини, протягом 22-24 грудня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей. Очікується сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Сходження лавини — в Укргідрометцентрі попередили про небезпеку на вихідних
Карта штормових попереджень. Джерело: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі наголосили про штормове попередження для заходу України. Завтра швидкість поривів вітру сягатиме 15-20 м/с. 

Нагадаємо, що в Укргідрометцентрі вже заявляли про те, де може суттєво похолодати. Також, як заявила народна синоптикиня Наталка Діденко, напередодні Різдва переважатиме волога погода, з можливими поривами вітру.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:58 Працівники ТЦК здійснили рейд на один з найбільших ринків Києва

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію - 80x80

Примусова паспортизація в Енергодарі. Чому працівників ЗАЕС не пускають на станцію

06:40 Ціни на металобрухт у грудні. Скільки коштує 1 кг чорного металу в Україні

06:20 Особливості пекінської капусти — користь та шкода

08:43 Українці можуть отримати 5 тис. грн від ПриватБанку — що треба встигнути до 31 грудня

22:43 Деякі українці можуть втратити бронь від мобілізації — кого стосується

Новина з фото

07:25 Оптична головоломка, яку за 11 секунд може вирішити лише 1% людей

Актуальне по темі