Прогноз погоды в Украине и Киеве на этих выходных, 23-24 декабря

Часть Украины на выходных накроет непогода — детальный прогноз от Укргидрометцентра
В эти выходные в некоторых регионах Украины ожидается мощная метель, которая принесет опасное схождение лавины в горных районах. При этом в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Прогноз погоды по Украине на 23 декабря
Завтра, по сообщению синоптиков, по всей территории будет доминировать облачная погода. На востоке и юго-востоке Украины пройдет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем +1…+6 °С.
На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. На дорогах местами гололедица; температура в течение суток -3...+2 °С. Ветер юго-западный с переходом в западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра вырастут до 15-20 м/с.
Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и области
В то же время в Киеве и области ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица.
Ветер западный, скорость 7-12 м/с.
Температура воздуха в Киевской области ночью и днем — -3...+2 °С. В столице в течение суток около 0 °С.
Синоптики предупреждают об опасности
Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня опасности из-за снегопадов и метели, в течение 22-24 декабря на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Ожидается схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.
Также в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для запада Украины. Завтра скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.
Напомним, что в Укргидрометцентре уже заявляли о том, где может существенно похолодать. Также, как заявила народный синоптик Наталка Диденко, в канун Рождества будет преобладать влажная погода с возможными порывами ветра.
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