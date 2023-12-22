Прогноз погоды в Украине и Киеве на этих выходных, 23-24 декабря

Метель в Украине. Иллюстративное фото: агентство Reuters

В эти выходные в некоторых регионах Украины ожидается мощная метель, которая принесет опасное схождение лавины в горных районах. При этом в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Прогноз погоды по Украине на 23 декабря

Прогноз погоды в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Завтра, по сообщению синоптиков, по всей территории будет доминировать облачная погода. На востоке и юго-востоке Украины пройдет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем +1…+6 °С.

На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. На дорогах местами гололедица; температура в течение суток -3...+2 °С. Ветер юго-западный с переходом в западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра вырастут до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и области

В то же время в Киеве и области ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер западный, скорость 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем — -3...+2 °С. В столице в течение суток около 0 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Карта лавинной опасности в Карпатах. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня опасности из-за снегопадов и метели, в течение 22-24 декабря на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Ожидается схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Карта штормовых предупреждений. Источник: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для запада Украины. Завтра скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, что в Укргидрометцентре уже заявляли о том, где может существенно похолодать. Также, как заявила народный синоптик Наталка Диденко, в канун Рождества будет преобладать влажная погода с возможными порывами ветра.