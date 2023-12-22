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Часть Украины на выходных накроет непогода — детальный прогноз от Укргидрометцентра

22 декабря 2023 20:11
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине и Киеве на этих выходных, 23-24 декабря
Метель в Украине. Иллюстративное фото: агентство Reuters
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

В эти выходные в некоторых регионах Украины ожидается мощная метель, которая принесет опасное схождение лавины в горных районах. При этом в большинстве областей пройдут дожди и мокрый снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Схождение лавины - в Укргидрометцентре предупредили об опасности на выходных
Прогноз погоды в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Завтра, по сообщению синоптиков, по всей территории будет доминировать облачная погода. На востоке и юго-востоке Украины пройдет дождь и мокрый снег. Температура ночью и днем +1…+6 °С.

На остальной территории местами небольшой мокрый снег, ночью в Карпатах умеренный снег. На дорогах местами гололедица; температура в течение суток -3...+2 °С. Ветер юго-западный с переходом в западный, 7-12 м/с, в западных областях порывы ветра вырастут до 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 23 декабря в Киеве и области

В то же время в Киеве и области ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. На дорогах кое-где гололедица.

Ветер западный, скорость 7-12 м/с.

Температура воздуха в Киевской области ночью и днем — -3...+2 °С. В столице в течение суток около 0 °С.

Синоптики предупреждают об опасности

Схождение лавины - в Укргидрометцентре предупредили об опасности на выходных
Карта лавинной опасности в Карпатах. Источник: Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают о значительной снеголавинной опасности 3-го уровня опасности из-за снегопадов и метели, в течение 22-24 декабря на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей. Ожидается схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин.

Схождение лавины - в Укргидрометцентре предупредили об опасности на выходных
Карта штормовых предупреждений. Источник: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре объявили штормовое предупреждение для запада Украины. Завтра скорость порывов ветра будет достигать 15-20 м/с.

Напомним, что в Укргидрометцентре уже заявляли о том, где может существенно похолодать. Также, как заявила народный синоптик Наталка Диденко, в канун Рождества будет преобладать влажная погода с возможными порывами ветра.

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