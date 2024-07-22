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Давно на це чекали — народний синоптик Діденко попередила українців про різку зміну погоду

22 липня 2024 13:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди на завтра, 23 липня, від народного синоптика Наталки Діденко
Дощ у місті. Фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

У вівторок, 23 липня, у деяких областях України пройдуть грозові дощі та спаде спека. Лише на півдні стовпчик термометра підніметься вище позначки +30°C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко.

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Синоптик попередила українців, що 23 липня на дощі з грозами варто очікувати жителям західних областей.

Також Діденко прогнозує денні грозові дощі на сході, а ввечері вони пройдуть і на північному сході України.

Погода в Україні 23 липня
Дощова карта: ventusky.com

За її словами, на решті території пануватиме суха та сонячна погода.

"Температура повітря 23-го липня передбачається в межах +26...+30°C, на заході місцями +24...+26°C, у південній частині +31...+34°C", — йдеться у повідомленні.

Погода від Наталки Діденко
Температурна карта. Фото: ventusky.com

Погода у Києві на 23 липня

У Києві у вівторок опадів не прогнозують, максимальна температура повітря становитиме близько +28°C.

Впродовж четверга-п'ятниці в столиці очікується короткочасне зниження температури повітря до +23...+25°C.

Погода у Києві 23 липня
Погода у Києві. Фото: ventusky.com

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що в Києві протягом трьох днів зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.

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