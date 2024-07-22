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Давно этого ждали — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды

22 июля 2024 13:32
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды на завтра, 23 июля, от народного синоптика Наталки Диденко
Дождь в городе. Фото: УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

Во вторник, 23 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Только на юге столбик термометра поднимется выше отметки +30°C.

Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.

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Синоптик предупредила украинцев, что 23 июля дождей с грозами следует ожидать жителям западных областей.

Также Диденко прогнозирует дневные грозовые дожди, а вечером они пройдут и на северо-востоке Украины.

Погода в Украине 23 июля
Дождевая карта: ventusky.com

По ее словам, на остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.

"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30°C, на западе местами +24...+26°C, в южной части +31...+34°C" , — говорится в сообщении.

Погода от Наталки Диденко
Температурная карта. Фото: ventusky.com

Погода в Киеве на 23 июля

В Киеве во вторник осадков не прогнозируют, максимальная температура воздуха будет около +28°C.

В течение четверга-пятницы в столице ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +23...+25°C.

Погода в Киеве 23 июля
Погода в Киеве. Фото: ventusky.com

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за сильных отклонений температуры воздуха.

Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.

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