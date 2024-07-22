Прогноз погоды на завтра, 23 июля, от народного синоптика Наталки Диденко

Давно этого ждали — народный синоптик Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды
Во вторник, 23 июля, в некоторых областях Украины пройдут грозовые дожди и спадет жара. Только на юге столбик термометра поднимется выше отметки +30°C.
Об этом сообщила народный синоптик Наталка Диденко.
Погода в Украине на 23 июля
Синоптик предупредила украинцев, что 23 июля дождей с грозами следует ожидать жителям западных областей.
Также Диденко прогнозирует дневные грозовые дожди, а вечером они пройдут и на северо-востоке Украины.
По ее словам, на остальной территории будет царить сухая и солнечная погода.
"Температура воздуха 23-го июля предполагается в пределах +26...+30°C, на западе местами +24...+26°C, в южной части +31...+34°C" , — говорится в сообщении.
Погода в Киеве на 23 июля
В Киеве во вторник осадков не прогнозируют, максимальная температура воздуха будет около +28°C.
В течение четверга-пятницы в столице ожидается кратковременное понижение температуры воздуха до +23...+25°C.
Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за сильных отклонений температуры воздуха.
Ранее мы писали, что в Киеве за три дня зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.
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