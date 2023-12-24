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Діденко здивувала українців різким підвищенням температури на Різдво

24 грудня 2023 14:57
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні на Різдво, 25 грудня, від Наталки Діденко
Жінка в Києві. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 25 грудня, погода здивує українців. Вночі очікується мороз, а вдень температура повітря значно підвищиться.

Про це розповіла народна синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на Різдво

За словами Діденко, у ніч на Різдво очікується -6...-2 °C, а вдень істотно потепліє до +4...+9 °C. На півдні та південному заході буде +10...+13 °C. 

Завтра очікується сніг, який перейде у дощ. До того ж буде вітряно, пориви західного вітру можуть сягати 15-22 метрів за секунду.

Погода в Києві

У столиці очікується сильний вітер, невеликий та мокрий сніг. Температура повітря буде близько 0 °C. 

Народний синоптик повідомила, що у ніч на Різдво у Києві похолодання до -5 °C, а вдень потепліє до +7 °C.

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, погода в Україні в неділю, 24 грудня, засипле українців снігом, який у Миколаївській, Херсонській та інших областях, а також в Криму падатиме з дощем. Температура повітря опуститься до мінусової поділки, таким чином пануватиме мороз — вночі до -11 °C, а вдень — -6 °C. 

Також ми писали, що у ніч перед Різдвом очікується мінлива погода з періодичними опадами у вигляді снігу та похолоданням до позначок -6…-2 °С. Проте вже 25 грудня погода значно покращиться, але у деяких регіонах очікуються сильні пориви вітру.

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