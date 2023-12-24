Прогноз погоды в Украине на Рождество, 25 декабря, от Наталки Диденко

Женщина в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 25 декабря, погода удивит украинцев. Ночью ожидается мороз, а днем температура воздуха значительно повысится.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на Рождество

По словам Диденко, в ночь на Рождество ожидается -6...-2 °C, а днем существенно потеплеет до +4...+9 °C. На юге и юго-западе будет +10...+13°C.

В субботу ожидается снег, который перейдет в дождь. К тому же будет ветрено, порывы западного ветра могут достигать 15-22 метров в секунду.

Погода в Киеве

В столице ожидается сильный ветер, небольшой и мокрый снег. Температура воздуха около 0 °C.

Народный синоптик сообщила, что в ночь на Рождество в Киеве похолодание до -5 °C, а днем потеплеет до +7 °C.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, погода в Украине в воскресенье, 24 декабря, засыплет украинцев снегом, который в Николаевской, Херсонской и других областях, а также в Крыму будет падать с дождем. Температура воздуха опустится до минусового деления, таким образом будет царить мороз ночью до -11 °C, а днем -6 °C.

Также мы писали, что в ночь на Рождество ожидается переменная погода с периодическими осадками в виде снега и похолоданием до отметок -6…-2 °С. Однако уже 25 декабря погода значительно улучшится, но в некоторых регионах ожидаются сильные порывы ветра.