Прогноз погоди на завтра 18 липня від Укргідрометцентру та Наталки Діденко

Жінки йдуть вулицею літнім днем. Фото: pixabay

Погода в Україні у четвер, 18 липня, суттєво відрізнятиметься в різних областях. Якщо в західних, північних та в більшості центральних областей можна очікувати на дощі з грозами, хоча й короткочасні, то жителям решти території ще доведеться насолоджуватися екстремальним літом.

Про це інформує Укргідрометцентр.

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Дощі та грози 18 липня

Вдень 18 липня у західних, північних та в більшості центральних областей очікуються короткочасні дощі з грозами. Аналогічна ситуація частково на Одещині та Миколаївщині. Синоптики навіть попереджають про град та шквальний вітер — до 15-20 м/с в окремих районах. Значний дощ місцями пройде вночі у західних, вдень у північних областях. Решта території країни — без опадів.

Вітер північно-східний, а вдень у західних та північних областях — північно-західний, 7-12 м/с.

Сильна спека 18 липня

У південній частині України, у східних та більшості центральних областей температура вночі сягатиме +21...+26 °C. Попереджають про сильну спеку вдень — повітря прогріється до +35...+39 °C. Місцями йдеться про надзвичайну спеку +40...+42 °C.

На решті території вночі +18...+23 °C, вдень +27...+32 °C, у західних областях +23...+28 °C.

Прогноз від народного синоптика Наталки Діденко

Завтра, 18-го липня, зниження температури повітря торкнеться Житомирщини, Київщини та Чернігівщини, частково Вінниччини, Черкащини. Температура повітря завтра вдень у цих областях з'їде до +29... +32 °C.

За словами синоптикині, західна частина країни й так вже дихає дещо легше, а у четвер там очікується +26...+30 °C.

Південь, східні області та значна частина центру ще затримаються серед надзвичайної спеки, проте вже впродовж 19, 20 та 21 липня й тут спека послабне. Дуже поступово температура повітря знизиться до +30...+34 °C.

Допис Наталки Діденко. Фото: скриншот

Погода від Ігоря Кібальчича

У четвер, 18 липня, вночі у західних та північних областях України та вдень у центральних та південних регіонах очікуються короткочасні дощі та грози, вдень місцями сильні зливи, град та шквали, 17-22 м/с.

Вітер переважно північної чверті, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі +17…+22 °C, вдень +28…+33 °C. У центральних, південних та східних областях вночі +22…+27 °C, вдень +37…+42 °C.

Нагадаємо, Україна перебуває в епіцентрі температурної аномалії, у зв'язку з чим на нашій території спостерігаються потужні відхилення температури повітря.

Раніше ми писали, що одразу сім температурних рекордів вдалося зафіксувати в Києві впродовж 12-14 липня.

Для Європи синоптики також прогнозують нові температурні рекорди: аномальну спеку дослідники цьогоріч пов’язують із природним явищем Ель-Ніньо, що нагріває Тихий океан.