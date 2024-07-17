Прогноз погоды на завтра 18 июля от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Женщины идут по улице летним днем. Фото: pixabay

Погода в Украине в четверг, 18 июля, будет существенно отличаться в разных областях. Если в западных, северных и большинстве центральных областей можно ожидать дожди с грозами, хотя и кратковременные, то жителям остальной территории еще придется наслаждаться экстремальным летом.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

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Дожди и грозы 18 июля

Днем 18 июля в западных, северных и в большинстве центральных областей ожидаются кратковременные дожди с грозами. Аналогичная ситуация частично в Одесской и Николаевской областях. Синоптики даже предупреждают о граде и шквальном ветре — до 15-20 м/с в отдельных районах. Значительный дождь местами пройдет ночью в западных, днем в северных областях. Остальная территория страны — без осадков.

Ветер северо-восточный, а днем в западных и северных областях — северо-западный, 7-12 м/с.

Сильная жара 18 июля

В южной части Украины, в восточных и большинстве центральных областей температура ночью будет достигать +21...+26 °C. Предупреждают о сильной жаре днем — воздух прогреется до +35...+39 °C. Местами речь идет о чрезвычайной жаре +40...+42 °C.

На остальной территории ночью +18...+23 °C, днем +27...+32 °C, в западных областях +23...+28 °C.

Прогноз от народного синоптика Наталки Диденко

Завтра, 18 июля, снижение температуры воздуха коснется Житомирской, Киевской и Черниговской областей, частично Винницкой, Черкасской областей. Температура воздуха завтра днем в этих областях поднимется до +29... +32 °C.

По словам синоптика, западной части страны и так уже дышится несколько легче, а в четверг там ожидается +26...+30 °C.

Юг, восточные области и значительная часть центра еще задержатся среди чрезвычайной жары, однако уже в течение 19, 20 и 21 июля и здесь жара ослабнет. Очень постепенно температура воздуха снизится до +30...+34 °C.

Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Погода от Игоря Кибальчича

В четверг, 18 июля, ночью в западных и северных областях Украины и днем в центральных и южных регионах ожидаются кратковременные дожди и грозы, днем местами сильные ливни, град и шквалы, 17-22 м/с.

Ветер преимущественно северной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+22 °C, днем +28...+33 °C. В центральных, южных и восточных областях ночью +22...+27 °C, днем +37...+42 °C.

Напомним, Украина находится в эпицентре температурной аномалии, в связи с чем на нашей территории наблюдаются мощные отклонения температуры воздуха.

Ранее мы писали, что сразу семь температурных рекордов удалось зафиксировать в Киеве 12-14 июля.

Для Европы синоптики также прогнозируют новые температурные рекорды: аномальную жару исследователи в этом году связывают с природным явлением Эль-Ниньо, нагревающим Тихий океан.