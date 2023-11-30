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Крижана негода — Укргідрометцентр прогнозує небезпеку в перший день зими

30 листопада 2023 21:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Україні та Києві на сьогодні — 1 грудня
Посилений мокрий сніг з дощем в Києві. Ілюстративне фото: Олег Перевєрзєв/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Завтра, 1 грудня, очікується переважно волога та похмура погода. В деяких регіонах очікується як потепління, так і мокрий сніг з переходом в крижаний дощ.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 1 грудня

Крижана негода — Укргідрометцентр прогнозує небезпеку в перший день зими
Погода в Україні та Києві 1 грудня. Джерело: Укргідрометцентр

Завтра по всій Україні очікується хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий сніг та мокрий сніг з переходом у більшості областей в крижаний дощ. Вночі та вранці місцями на дорогах ожеледиця, вдень на Лівобережжі можуть пройти помірні дощі. В Карпатах та на Закарпатті протягом доби значні опади.

На дорогах країни, крім південних та східних регіонів, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, швидкість — 5-10 м/с.

Температура вночі 0...-5°С морозу, на морському узбережжі та в Криму 0...+5°С тепла. Вдень -2...+3°С тепла, у центрі, на сході та на Закарпатті — +2...+7°С тепла, на півдні — +8...+13°С тепла.

Погода в Києві та області

За повідомленням синоптиків в Києві та області завтра буде хмарно. Очікується невеликий сніг та мокрий сніг, вночі та вранці місцями ожеледь, на дорогах — ожеледиця.

Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря в області:

  • вночі 0...-5°С морозу; 
  • вдень -2...+3°С тепла.

У столиці вночі -1...-3°С морозу, вдень 0...+2°С тепла.

Синоптики попереджають про небезпеку

Крижана негода — Укргідрометцентр прогнозує небезпеку в перший день зими
Карта гідрологічних явищ в Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Додатково Укргідрометцентр наголосив, що з 30 листопада на Дніпрі, Десні, Прип'яті, Київському, Канівському та мілководдях Кременчуцького водосховищ очікується поява і подальше посилення льодових явищ у вигляді заберегів, шугоходу до встановлення льодоставу. Можлива поява зажорів льоду з різким коливанням рівня води.

Також протягом 2-3 грудня на річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води над рівнями на 8 годину 30 листопада:

  • на Тисі, в нижніх течіях її приток та на більшості річок Закарпатської області — на 1,0-2,0 м, без негативних наслідків;
  • в нижній течії Боржави — на 2-3 м з початковим виходом води на заплаву на Тячів та Верхні Ремети.

Повідомляється, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження Дніпра в старе природне річище, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях.

Також на Закарпатській області оголошено жовтий рівень небезпеки через посилену небезпеку на дорогах внаслідок ожеледиці.

Крижана негода — Укргідрометцентр прогнозує небезпеку в перший день зими
Карта небезпечних погодних умов по Україні. Джерело: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр заявив, що в Україні різко потеплішає. Водночас народна синоптикиня Наталка Діденко розповіла про те, які області замете снігом в перший день зими. 

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