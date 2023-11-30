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Ледяная непогода — Укргидрометцентр прогнозирует опасность в первый день зимы

30 ноября 2023 21:12
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Украине и Киеве на сегодня — 1 декабря
Сильный мокрый снег с дождем в Киеве. Иллюстративное фото: Олег Переверзев/Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Завтра, 1 декабря, ожидается преимущественно влажная и пасмурная погода. В некоторых регионах ожидается как потепление, так и мокрый снег, переходящий в ледяной дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 1 декабря

Ледяное ненастье — Укргидрометцентр прогнозирует опасность в первый день зимы
Погода в Киеве и Украине 1 декабря. Источник: Укргидрометцентр

Завтра по всей Украине ожидается облачная погода. Синоптики прогнозируют небольшой снег и мокрый снег с переходом в большинстве областей в ледяной дождь. Ночью и утром местами на дорогах гололедица, днем на Левобережье могут пройти умеренные дожди. В Карпатах и Закарпатье в течение суток сильные осадки.

На дорогах страны, кроме южных и восточных регионов, местами гололедица. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью 0...-5°С мороза, на морском побережье и в Крыму 0...+5°С тепла. Днем -2...+3°С тепла, в центре, на востоке и Закарпатье — +2...+7°С тепла, на юге — +8...+13°С тепла.

Погода в Киеве и области

По сообщению синоптиков, в Киеве и области завтра будет облачно. Ожидается небольшой снег и мокрый снег, ночью и утром местами гололедица, на дорогах — гололедица.

Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в области:

  • ночью 0...-5°С мороза;
  • днем -2...+3°С тепла.

В столице ночью -1...-3°С мороза, днем 0...+2°С тепла.

Синоптики предупреждают об опасности

Ледяное ненастье — Укргидрометцентр прогнозирует опасность в первый день зимы
Карта гидрологических явлений в Украине. Источник: Укргидрометцентр

Дополнительно Укргидрометцентр подчеркнул, что с 30 ноября на Днепре, Десне, Припяти, Киевском, Каневском и мелководье Кременчугского водохранилищ ожидается появление и дальнейшее усиление ледовых явлений в виде заберегов, шугохода до образования ледостава. Возможно появление зажоров льда с резким колебанием уровня воды.

Также в течение 2-3 декабря на реках Закарпатской области ожидается повышение уровня воды над уровнями на 8 часов 30 ноября:

  • на Тисе, в нижних течениях ее притоков и на большинстве рек Закарпатской области - на 1,0-2,0 м, без негативных последствий;
  • в нижнем течении Боржавы — на 2-3 м с начальным выходом воды на пойму на Тячев и Верхние Реметы.

Сообщается, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения Днепра в старое природное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

Также на Закарпатской области объявлен желтый уровень опасности из-за усиленной опасности на дорогах в результате гололеда.

Ледяное ненастье — Укргидрометцентр прогнозирует опасность в первый день зимы
Карта опасных погодных условий по Украине. Источник: Укргидрометцентр

Напомним, что ранее Укргидрометцентр заявил, что в Украине резко потеплеет. В то же время народный синоптик Наталка Диденко рассказала о том, какие области заметет снегом в первый день зимы.

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