Магнітні бурі 26 червня — вплив на здоров'я

Жінка страждає на головний біль. Фото ілюстративне: freepik

У четвер, 26 червня, суттєвих магнітних бур можна не боятися. Протягом попередніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 26 червня

За останню добу на Сонці сталися п'ять спалахів класу С і один спалах класу М, найбільшим з яких став спалах М1,1.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з-поміж великих спалахів. Спалах М1,1 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Може статися сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде на спокійному рівні. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 26 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%;

Кількість сонячних плям — 56.

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Напад мігрені у жінки через магнітну бурю. Джерелo: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Вплив магнітних бур може негативно позначитися на людське здоров'ї. Інформування про їхнє наближення сприяє моніторингу та управлінню ризиками серцевих нападів та інсультів. Аби уникнути розладів організму через шкідливий вплив магнітних бур, рекомендується вжити таких профілактичних заходів:

скоротіть вживання жирного, смаженого та гострого, включивши в меню сезонні фрукти, овочі та зелень.

більше гуляйте на вулиці, а якщо не виходить — регулярно провітрюйте приміщення.

уникайте інтенсивних фізичних вправ, але не відмовляйтеся від легких фізичних активностей чи прогулянок.

відмовтеся від вживання кави, алкоголю, сигарет, кальяну та енергетиків, надаючи перевагу споживанню води, зеленого чаю та домашніх компотів.

приймайте контрастний душ перед сном для прискорення засинання та покращення якості нічного відпочинку.

Нагадаємо, 17 червня мешканці міста Запоріжжя мали змогу спостерігати рідкісне та метеорологічне явище.

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