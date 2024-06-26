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Магнитные бури 26 июня — метеозависимым стоит приготовиться к худшему

26 июня 2024 13:30
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Магнитные бури 26 июня - влияние на здоровье
Женщина страдает головной болью. Фото иллюстративное: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

В четверг, 26 июня, существенных магнитных бурь можно не опасаться. В предыдущие 24 часа солнечная активность была на высоком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С и одна вспышка класса М, крупнейшей из которых стала вспышка М1,1.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М1,1 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Может произойти солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойно. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 26 июня:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%;
  • Количество солнечных пятен — 56.

Магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье людей. Предупреждения о магнитных бурях помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

магнитные бури
Приступ мигрени у женщины из-за магнитной бури. Источник: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Воздействие магнитных бурь может отрицательно сказаться на человеческом здоровье. Информация об их приближении способствует мониторингу и управлению рисками сердечных приступов и инсультов. Чтобы избежать расстройств организма из-за вредного воздействия магнитных бурь, рекомендуется принять следующие профилактические меры:

  • сократите употребление жирного, жареного и острого, включив в меню сезонные фрукты, овощи и зелень.
  • больше гуляйте на улице, а если не выходит — регулярно проветривайте помещение.
  • избегайте интенсивных физических упражнений, но не отказывайтесь от легких физических активностей или прогулок.
  • откажитесь от употребления кофе, алкоголя, сигарет, кальяна и энергетиков, предпочитая потребление воды, зеленого чая и домашних компотов.
  • принимайте контрастный душ перед сном для ускорения засыпания и улучшения качества ночного отдыха.

Напомним, 17 июня жители города Запорожья имели возможность наблюдать редкое и метеорологическое явление.

Также мы писали, что на Кипре около недели держится аномальная жара, превысив +40 °C. В результате теплового удара погибли два пожилых человека, еще трое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

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