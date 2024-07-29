Магнітні бурі 29 липня — на метеозалежних чекають важкі випробування

Жінка страждає на головний біль. Фото: freepik.com

У період з 29 до 31 липня Земля перебуватиме під впливом потужної магнітної бурі силою до семи балів. Метеозалежним людям варто бути готовими до сильних головних болей.

Про це повідомили у Meteoprog.

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Магнітні бурі 29-31 липня. Фото: скриншот

Магнітні бурі 29 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися три спалахи класу С та сім спалахів класу М, найбільшим з яких став спалах М9,7.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М9,7 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також варто бути готовим до впливу з боку можливого сонячного радіаційного шторму.

Очікується, що в понеділок геомагнітне поле буде від спокійного рівня до незначного шторму. Сонячна активність, імовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 29 липня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 30%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 88

При цьому потужна магнітна буря триватиме з 29-31 липня. Метеозалежним варто бути готовими до сильного головного болю, перепадів тиску і настрою та загострення хвороб.

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як захистити себе від впливу магнітних бур

Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, а попередження про них допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують цим типам сонячних явищ.

Для зменшення негативного впливу на здоров'я лікарі радять: не зловживати кофеїном та алкоголем, зменшити фізичне та психоемоційне навантаження, дотримуватися режиму дня, більше гуляти на свіжому повітрі, регулярно й правильно харчуватися, більше відпочивати та відмовитися від надмірно важких справ та спати щонайменше 8 годин.

Нагадаємо, в Україну найближчими днями повернеться сильна спека. Температура повітря вдень становитиме до +34 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві протягом трьох днів липня зафіксували сім температурних рекордів. Зокрема, в один із днів температура повітря у столиці сягнула +36 °С.