Магнитные бури 29 июля — метеозависимых ждут тяжелые испытания

Женщина страдает головной болью. Фото: freepik.com

В период с 29 по 31 июля Земля будет находиться под влиянием мощной магнитной бури силой до семи баллов. Метеозависимым людям следует быть готовыми к сильным головным болям.

Об этом сообщили в Meteoprog.

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Магнитные бури 29-31 июля. Фото: скриншот

Магнитные бури 29 июля

За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и семь вспышек класса М, самой большой из которых стала вспышка М9,7.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М9,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также следует быть готовым к воздействию со стороны возможного солнечного радиационного шторма.

Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного уровня до незначительного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 29 июля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 30%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%

Количество солнечных пятен — 88

При этом мощная магнитная буря продлится с 29-31 июля. Метеозависимым следует быть готовыми к сильной головной боли, перепадам давления и настроения и обострению болезней.

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как защитить себя от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.

Для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют: не злоупотреблять кофеином и алкоголем, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться, больше отдыхать и отказаться от чрезмерно тяжелых дел и спать как минимум 8 часов.

Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.