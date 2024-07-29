Магнитные бури 29 июля — метеозависимых ждут тяжелые испытания

Магнитные бури сегодня — метеозависимых ждут тяжелые испытания
В период с 29 по 31 июля Земля будет находиться под влиянием мощной магнитной бури силой до семи баллов. Метеозависимым людям следует быть готовыми к сильным головным болям.
Об этом сообщили в Meteoprog.
Магнитные бури 29 июля
За последние 24 часа солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошли три вспышки класса С и семь вспышек класса М, самой большой из которых стала вспышка М9,7.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из больших вспышек. Вспышка М9,7 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также следует быть готовым к воздействию со стороны возможного солнечного радиационного шторма.
Ожидается, что в понедельник геомагнитное поле будет от спокойного уровня до незначительного шторма. Солнечная активность, по всей вероятности, будет умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.
Солнечная активность на 29 июля:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 30%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%.
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 60%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 88
При этом мощная магнитная буря продлится с 29-31 июля. Метеозависимым следует быть готовыми к сильной головной боли, перепадам давления и настроения и обострению болезней.
Как защитить себя от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей, а предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие этим типам солнечных явлений.
Для уменьшения негативного влияния на здоровье врачи советуют: не злоупотреблять кофеином и алкоголем, уменьшить физическую и психоэмоциональную нагрузку, соблюдать режим дня, больше гулять на свежем воздухе, регулярно и правильно питаться, больше отдыхать и отказаться от чрезмерно тяжелых дел и спать как минимум 8 часов.
Напомним, в Украину в ближайшие дни вернется сильная жара. Температура воздуха днем будет составлять до +34 °С.
Также мы сообщали, что в Киеве в течение трех дней июля зафиксировали семь температурных рекордов. В частности, в один из дней температура воздуха в столице составила +36 °С.
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