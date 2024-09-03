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На Сонці стались 11 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

3 вересня 2024 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнітні бурі 3 вересня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Фото: freepik
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

Магнітних бур у вівторок, 3 вересня, не очікується на Землі. Водночас за останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та два — класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 3 вересня

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,4.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 вересня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1 %
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%
  • Кількість сонячних плям — 57.
магнітні бурі 3 вересня
Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Негативний вплив магнітних бур на організм може спровокувати розвиток хвороб, таких як інфаркт, інсульт або розлади вегетосудинної дистонії. Профілактичні заходи перед такими космічними подіями можуть полегшити їх наслідки.

Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур:

  • Знизьте рівень стресу до початку або під час магнітних бур;
  • більше перебувайте на свіжому повітрі;
  • не зловживайте кавою, енергетичними напоями та особливо — алкоголем;
  • підготуйте необхідний запас лікарських засобів;
  • пийте більше трав'яного чаю;
  • зменште споживання жирної, смаженої та гострої їжі та додайте в раціон сезонні фрукти, овочі та зелень;
  • прийміть перед сном контрастний душ, що дасть змогу швидше заснути та зробить нічний відпочинок приємним.

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