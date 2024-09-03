Магнітні бурі 3 вересня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Магнітних бур у вівторок, 3 вересня, не очікується на Землі. Водночас за останню добу на Сонці сталося дев'ять спалахів класу С та два — класу М.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Прогноз магнітних бур 3 вересня

Протягом останньої доби сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці сталися дев'ять спалахів класу С, та два спалахи класу М, найбільший з яких М1,4.

Зазначається, що сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у вівторок геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність, ймовірно, буде помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 3 вересня

Можливість малого геомагнітного шторму — 1 %

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 60%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%

Кількість сонячних плям — 57.

Головний біль у жінки через магнітні бурі. Фото: freepik

Вплив магнітних бур на здоров'я людей

Негативний вплив магнітних бур на організм може спровокувати розвиток хвороб, таких як інфаркт, інсульт або розлади вегетосудинної дистонії. Профілактичні заходи перед такими космічними подіями можуть полегшити їх наслідки.

Як уникнути загрози здоров'ю від магнітних бур: